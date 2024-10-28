28 октября 2024, 16:41

Концерт ко Дню бабушек и дедушек прошел в школе № 9 в Лобне

Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Праздник бабушек и дедушек отметили в средней школе № 9. Для старшего поколения были организован концерт и чаепитие.

Бабушкам и дедушкам провели экскурсию по учебному заведению. Гости школы обратили внимание, что работа по нравственно-патриотическому воспитанию ведется на очень высоком уровне и отметили важность этого процесса, формирующего у молодежи представление о преемственности поколений.

Силами педагогического коллектива и школьников был подготовлен праздничный концерт, который очень тепло приняли зрители. После угощения каждому гостю вручили в подарок продуктовый набор, которые помогли приобрести родители учеников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Праздники Школы Лобня
28 октября 2024, 17:46
Концерт группы «Сарма-38» прошел в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Программу «В миллиметре от сердца» представили во дворце культуры «Яуза». Песни коллектив из Мытищ посвятил любимым женщинам.

Выступление группы «Сарма-38» является частью проекта «Гимназия. Точка зрения», организатором которого стал эстрадный коллектив «Гимназия». Солист группы Алексей Тихонов поделился, что это был не просто концерт, а душевная, запоминающаяся и открытая встреча. Артисты делились своим творчеством, общались со зрителями и рассказывали интересные истории из концертной и личной жизни.

Репертуар в этот вечер радовал разнообразием. Звучали и любимые всеми композиции, слова которых зрители знали наизусть, и эксклюзивные авторские песни. Живой звук и новое исполнение знакомых мелодий не оставили поклонников группы равнодушными. Приглашенным гостем концерта стала популярная кавер-певица Айя Шилова.

Концерты мытищинской группы «Сарма 38» - финалистов национального проекта патриотической песни «Родники» Олега Газманова - проходят регулярно на разных площадках Москвы и Подмосковья: на Красной площади, в Кремлевском дворце, на фестивале «Таврида. Арт». Выступления в Мытищах всегда отличаются полным аншлагом.

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Мытищи Концерты Песни Женщины
28 октября 2024, 17:17
Передвижной офис расчетного центра откроют в Воскресенске 7 и 19 ноября
Медиасток.рф
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В рабочем поселке Фосфоритный городского округа Воскресенск на улице Зайцева 7 и 19 ноября будет работать мобильный офис МосОблЕИРЦ. Жители смогут проконсультироваться со специалистами, получить справки и передать показания счетчиков.

Передвижные офисы расчетного центра откроют в воскресенском поселке Фосфоритный на улице Зайцева, дом № 22. Специалисты будут работать 7 и 19 ноября 2024 года с 11:00 до 14:30.

Посетители получат там копию финансово-лицевого счета, справку о задолженности либо ее отсутствии, дубликат платежного документа, смогут передать показания приборов учета, оплатить жилищно-коммунальные услуги.

По телефону контактного центра МосОблЕИРЦ 8 (499) 444-01-00 ежедневно с 08:00 до 22:00 сотрудники проконсультируют по вопросам начислений за жилищно-коммунальные услуги. В личном кабинете «МосОблЕИРЦ Онлайн» или через кнопку моментальной оплаты на главной странице сайта можно без комиссии оплатить коммунальные счета.

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ЖКХ Воскресенск
28 октября 2024, 16:55
Юбилейный концерт творческой группы «Белая свеча» прошел в Воскресенске
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В Центральной библиотеке имени Инны Гофф в Воскресенске прошел юбилейный концерт творческой группы «Белая свеча». Мероприятие объединило любителей музыки и поклонников коллектива.

Посвященный руководителю группы «Белая свеча», композитору и концертмейстеру Тамаре Смирновой юбилейный концерт провели в Воскресенске. В зале библиотеки собрались поклонники и друзья коллектива. Ведущим концерта выступил Всеволод Смирнов.

Перед зрителями выступили солисты Антон и Мария Смирновы, Татьяна Жукова, Никита Конышков, Владимир Меньшов, Светлана Губанова и другие. На мероприятии прозвучали популярные песни, русские романсы, а также произведения на музыку Тамары Смирновой и стихи воскресенских поэтов Марины Золотовой, Людмилы Чебышевой, Дарьи Духленковой, Марины Горидько, Вячеслава Севастьянова.

Собравшиеся высоко оценили мастерство и таланты участников коллектива «Белая свеча» и наградили их бурными аплодисментами.

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Концерты Воскресенск
28 октября 2024, 16:42
Школьники Воскресенска заняли 4-е место турнира по оказанию медпомощи
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В Щелкове в рамках проектов «Движение первых» и «Российского Красного Креста» провели региональный чемпионат по оказанию первой помощи. Воспитанники воскресенской школы № 3 заняли на соревнованиях четвертое место.

Участниками состязаний стали 230 человек из 46 округов Московской области. Они соревновались в умении оказывать первую помощь при различных обстоятельствах и состояниях пострадавшего: когда человек подавился, при травмах конечностей, потере сознания, кровотечении из носа и других.

Центральное внимание при оценке навыков участников уделили правильному алгоритму действий. Состязания разделили на части: тест на знание теории «Первая помощь», ситуационные задачи «Случай в столовой», «Случай на улице».

Точность и правильность действий конкурсантов оценивала судейская коллегия от «Российского Красного Креста».

Организаторы чемпионата создали условия, приближенные к реальным. Это помогло участникам показать хороший результат.

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Воскресенск конкурсы

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