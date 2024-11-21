Концерт классической музыки пройдет в виртуальном концертном зале в Балашихе

В программе встречи запланированы музыкальные произведения П. И. Чайковского, такие как «Щелкунчик», цикл фортепианных пьес «Времена года» и опера «Черевички». Также прозвучит пьеса «Дед Мороз» из цикла Роберта Шумана «Альбом для юношества». Гостям расскажут о родине Чайковского - городе Воткинске, и проведут новогоднюю музыкальную викторину с вопросами и фотографиями из фильмов и мультфильмов.

Дополнительно в финале мероприятия состоится совместное пение с хором «Кантилена» знаменитой советской песни «Маленькой елочке холодно зимой». Вход на встречу свободный, мероприятие подходит для зрителей старше трех лет.

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