Концерт классической музыки пройдет 25 июля в океанариуме Красногорска
Концерт Московской областной филармонии «Ритм океана» состоится в 25 июля в океанариуме Красногорска. Перед зрителями выступит Квартет имени Алябьева.
В программе прозвучат произведения Иоганна Штрауса, Йозефа Гайдна, менуэт Луиджи Боккерини, неаполитанская песня «О, мое солнце» Эдуардо ди Капуа, вальс Георгия Свиридова, вальс из кинофильма «Светлый путь» Исаака Дунаевского, а также музыка к драме Лермонтова «Маскарад» Арама Хачатуряна.
Музыка прозвучит на фоне мерцания воды и неспешных движений обитателей океанариума. Билет на музыкальное шоу «Ритмы Океана» действителен при наличии билета на общую экспозицию.
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