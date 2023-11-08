08 ноября 2023, 17:57

Концерт классической музыки прошел в усадьбе «Вяземы» на акции «Ночь искусств»

Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости

Ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств» прошла в усадьбе «Вяземы» в музее-заповеднике Александра Сергеевича Пушкина. В этом году мероприятие приурочили ко Дню народного единства.

Главной темой культурно-образовательной акции стали «Нескучные чтения в русской усадьбе». Всем желающим прочитали повести «Гробовщик» и «Метель», а экскурсоводы познакомили гостей с усадьбой и рассказали о достопримечательностях.

Участники олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» приняли участие в квесте. Им пришлось искать ответы на вопросы викторины на территории парка, во дворце и в западном флигеле усадьбы.

«В прошлом году была организована экскурсия по усадьбе „В гостях у князей Голицыных“. А сегодня пройдет концерт классической музыки. Выступят Владимир Семянников - скрипка и Лилия Остроушко - фортепиано», - поделилась заведующая отделом информации и рекламы государственного историко-литературного музея Александра Сергеевича Пушкина Ирина Богданова.

Напомним, музей ежегодно участвует в акции «Ночь искусств» - каждый раз с уникальной программой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Музеи
08 ноября 2023, 18:07
Игорь Брынцалов навестил семью участника СВО в Реутове
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Реутов Станислав Каторов навестили семью участника СВО. В июле 2022 года главу семьи Владислава мобилизовали. Дома его ждут жена и двое сыновей.

«Муж редко выходит на связь. Конечно, переживаем. Крайний раз он приезжал в отпуск летом на две недели. Очень эмоциональное и долгожданное время было. Мы показали мужу, что в семье все хорошо, что мы со всем справляемся», - сообщила Ольга.

Брынцалов выразил благодарность Станиславу. Бесплатное питание в школе - одна из мер поддержки, которая оказывается его семье. Сейчас сыновья бойца увлекаются математикой и робототехникой, поэтому глава округа предложил мальчикам познакомиться с программами «Изобретариума».

«В непростые для общества периоды, времена серьезных испытаний и потрясений, проявляются наиболее значимые человеческие качества - сила духа, чувство ответственности, стойкость и мужество. Становится ясно, чем руководствуется человек, и каковы его личностные приоритеты», - отметил спикер.

Брынцалов отметил, что администрация и депутаты должны быть на связи с такими семьями, чтобы при необходимости помочь в решении любого возникающего вопроса.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мособлдума
08 ноября 2023, 18:06
Соревнования по фигурному катанию в Химках собрали свыше 100 участников
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Соревнования Федерации фигурного катания Подмосковья прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» в Химках. Турнир собрал более 100 спортсменов из разных городов региона.

Воспитанники химкинской школы по зимним видам спорта заняли верхние строчки турнирной таблицы. Трое спортсменов получили наивысшие баллы в категориях 1-го и 3-го юношеского разряда - Алексей Тронин, Мария Щербакова и Максим Пичугин. Также бронзовой медалью состязаний наградили Варвару Рожкову. Юная спортсменка выступила в группе 3-го спортивного разряда.

«Соревнования прошли на высшем уровне. Дети разные результаты показывали. Очень гордимся выступлениями наших воспитанников. Один из этапов пройден. Надеемся на лучшее», - рассказала тренер по фигурному катанию Елена Ерохина.

Отметим, что школу по зимним видам спорта открыли в 1996 году при поддержке химкинского спорткомитета. Позже здесь появилось отделение фигурного катания. Благодаря профессионализму тренеров, сборная учреждения участвует в соревнованиях разного уровня подготовки - от городских до всероссийских. Спортсмены представляют округ в составе команды Московской области на первенствах России.

Реконструировать стадиона «Лунево» планируют до 2027 года, а также планируют построить лыжероллернную трассу на стадионе «Снежинка» и модернизировать базу по зимним видам спорта в Фирсановке.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Их откроют до конца года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

В планах по развитию атлетической инфраструктуры до 2027 года стоит

Спортсмены Фигурное катание Химки
08 ноября 2023, 17:58
Школьники из села Борисово помогли лесничим высадить желуди дуба и плоды каштана
Комитет лесного хозяйства МО
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники Борисовского участкового лесничества «Мособллес» вместе со школьниками из Борисовской СОШ провели работы в мини-питомнике, созданном в мае этого года. Ребята под присмотром взрослых наставников высадили семена дуба и каштана.

«Любуясь взрослыми дубами и каштанами в родном селе, ребята захотели вырастить новые молодые деревца этих пород. Работая в мини-питомнике, они сделали первый шаг к исполнению своей мечты», - говорит старший участковый лесничий Борисовского участкового лесничества Бородинского филиала «Мособллес» Наталья Чиркова.

Результат своей работы школьники оценят будущей весной.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Природа Школьники
08 ноября 2023, 17:54
Компания «Метиз» в Щелкове приобрела стартап по созданию бионических протезов
Компания «МЕТИЗ»
Читайте нас в: Google Новости
Компания «Метиз» из Щелкова приобрела стартап MaxBionic в Сколково. Он направлен на разработку бионических протезов.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, приобретение стартапа позволит компании укрепиться на рынке и наладить выпуск комплектующих для протезов.

Один из продуктов MaxBionic - многофункциональный модуль кисти MeHand. Он имеет 20 видов схватов и 10 жестов и управляется мышечными триггерами, сенсором, кнопкой и через приложение. Каждый палец протеза оснащен собственным двигателем, благодаря чему повышается скорость и точность работы. Настроить его можно через компьютер с помощью Bluetooth.

Протезы будет изготавливать завод «Метиз», а MaxBionic сосредоточится на создании новых разработок. По словам генерального директора Николая Ермалюка, для такой работы есть все условия, в том числе площадки для апробации продукта и налаженные каналы сбыта.

«Компанию MaxBionic мы тоже поддерживали, как одного из немногих стартапов, умеющих производить хорошие многосхватные кисти. В их изделиях есть и доля наших разработок. В апреле 2022 года мы стали официальными дистрибьютерами бионического модуля кисти MeHand на территории России и стран СНГ. Сегодня, после завершения сделки по приобретению 59% акций MaxBionic, мы планируем и далее развивать стартап. Будут появляться новые модели, расширять производство и дистрибьютерские сети», - сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Щелково Инновационный центр «Сколково»

Новости по теме