Концерт классической музыки прошел в усадьбе «Вяземы» на акции «Ночь искусств»

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Главной темой культурно-образовательной акции стали «Нескучные чтения в русской усадьбе». Всем желающим прочитали повести «Гробовщик» и «Метель», а экскурсоводы познакомили гостей с усадьбой и рассказали о достопримечательностях.

Участники олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» приняли участие в квесте. Им пришлось искать ответы на вопросы викторины на территории парка, во дворце и в западном флигеле усадьбы.

«В прошлом году была организована экскурсия по усадьбе „В гостях у князей Голицыных“. А сегодня пройдет концерт классической музыки. Выступят Владимир Семянников - скрипка и Лилия Остроушко - фортепиано», - поделилась заведующая отделом информации и рекламы государственного историко-литературного музея Александра Сергеевича Пушкина Ирина Богданова.

Напомним, музей ежегодно участвует в акции «Ночь искусств» - каждый раз с уникальной программой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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