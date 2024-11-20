Концерт к юбилею детских творческих студий прошел в Воскресенске

За вклад в развитие искусства и долгие годы работы руководитель студий Галина Гончарова была награждена почетной грамотой главы Воскресенского округа. В честь юбилея воспитанники Галины Владимировны представили выставку «Сказочный дебют», где в работах отразились тепло, доброта и яркие фантазии юных художников.

Поздравить юбиляров пришла детская вокальная студия «ДоМиСольКи» с музыкальным номером, который подарил всем присутствующим радостное настроение. Коллеги и друзья выразили благодарность и поздравления участникам студий и их наставникам, пожелав новых успехов, вдохновения и побед в творческих конкурсах.

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