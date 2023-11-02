02 ноября 2023, 08:54

Концерт к открытию творческого сезона Культурно-досугового центра прошел в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Культурно-досуговый центр городского округа Воскресенск открыл новый творческий сезон. По этому случаю в доме культуры села Ашитково прошел большой концерт.

Гостями праздника стали муниципальный депутат Анна Кузнецова и начальник управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елена Баклушина. Они поздравили творческие коллективы с открытием сезона и пожелали им успехов и вдохновения.

Елена Баклушина поблагодарила за подготовку мероприятия коллектив дома культуры села Ашитково и отметила важность работы сотрудников, обеспечивающих техническое обслуживание концерта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Гостями праздника стали муниципальный депутат Анна Кузнецова и начальник управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елена Баклушина. Они поздравили творческие коллективы с открытием сезона и пожелали им успехов и вдохновения.

Елена Баклушина поблагодарила за подготовку мероприятия коллектив дома культуры села Ашитково и отметила важность работы сотрудников, обеспечивающих техническое обслуживание концерта.

Елена Баклушина поблагодарила за подготовку мероприятия коллектив дома культуры села Ашитково и отметила важность работы сотрудников, обеспечивающих техническое обслуживание концерта.

Гостями праздника стали муниципальный депутат Анна Кузнецова и начальник управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елена Баклушина. Они поздравили творческие коллективы с открытием сезона и пожелали им успехов и вдохновения.

Концерты Воскресенск
02 ноября 2023, 08:44
Заседание нового состава Молодежного парламента прошло в Воскресенске
Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Первое заседание нового состава Молодежного парламента прошло в Воскресенске. Участие в нем приняли глава округа Алексей Малкин.

На заседании члены Молодежного парламента утвердили регламент работы и составы комиссий. Также избрали председателя: им стал Дмитрий Хуртов. Его заместителем будет Анастасия Маточкина, а секретарем - Анастасия Ломакина.

В состав Молодежного парламента вошли девять активистов округа. Они будут развивать молодежную политику и принимать участие в социально-экономической жизни округа.

«Рад, что такая молодежь - часть моей команды. Будем вместе работать и реализовывать проекты. Уверен, что для ребят это будет полезный опыт», - отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения парии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Напомним, ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Молодежь Воскресенск
02 ноября 2023, 08:14
Танцоры из Воскресенска победили на всероссийском конкурсе творчества и искусств в Коломне
Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Коллективы учреждений культуры Воскресенска приняли участие во всероссийском конкурсе-фестивале творчества и искусств «Янтарная осень». Мероприятие прошло в селе Черкизово городского округа Коломна 28 октября.

Воскресенский хореографический коллектив «Фантазия» из детской школы искусств № 5 получил несколько наград конкурса. Так, танцоры взяли Гран-при и стали лауреатами 1-й степени в различных номинациях. Кроме того, коллектив выиграл грант в размере 10 тысяч рублей. Подготовила ребят к конкурсу руководитель коллектива Галина Кудрявцева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фестивали Воскресенск
02 ноября 2023, 01:37
Библиотекарь из Можайска Вера Буреева рассказала о своем полувековом опыте в профессиональный праздник
Freepik
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Книгами в библиотеке школы № 1 города Можайска заведует Вера Буреева. На профессиональном посту она уже 52 года. В свой профессиональный праздник — День библиотекаря — она поделилась своим богатым опытом с «360».

Во времена Великой Отечественной войны предшественнице Веры Дмитриевны удалось уберечь экземпляры.

«Во время войны наш библиотекарь, я, к сожалению, не знаю, кто это был, но она собрала весь свой фонд, насколько я знаю, и увезла - закопала в своем огороде. <…> Она их сохранила и мы храним их до сих пор», - рассказала Буреева.

Впрочем, современным технологиям тоже есть место в ее библиотеке. Перед входом теперь висят плакаты с QR-кодами. Сейчас ученики могут найти нужную книгу, просто наведя камеру на такой код.

К делу Вера Дмитриевна подходит не только профессионально, но и с любовью. В ее библиотеке следят за календарем знаменательных дат, отмечают юбилеи детских писателей. Буреева даже выявляет читательские интересы у учеников. Дети такому подходу рады. В школьной библиотеке они могут не только получить учебники, но и профессиональный совет.

Есть у библиотекаря и другие задачи - сохранение фонда. Некоторые книги - старинные.

«Библиотечный фонд создавался задолго до появления нашей школы. Если нам в 2024 году 110 лет, то книги, которые я храню, они далеко до даты строительства нашей школы», - рассказала Вера Дмитриевна.

Книги Дети Россия Можайск
02 ноября 2023, 01:29
Международная космическая олимпиада прошла в Королеве
Роскосмос
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Международная космическая олимпиада прошла в Королеве в 31-й раз. В этом году в олимпиаде приняли участие 85 человек. Со школьниками общался герой России, космонавт Юрий Усачев.

За 30 лет проведения олимпиады в ней приняли участие 4,5 тысячи школьников из 12 стран мира. Усачев отметил, что дети задавали не банальные вопросы, а глубокие, требующие рассуждения.

«Я старался, чтобы это не просто короткий был ответ, а все-таки, потому что здесь аудитория специально подготовленная, чтобы это было максимально познавательно для ребят», - отметил космонавт.

Один из учеников признался, что задавать первым вопрос космонавту было волнительно. Мальчик давно увлекается загадками вселенной, поэтому общение с Усачевым было для него полезным.

Перед началом интеллектуальных испытаний участников олимпиады пригласили в Центр управления полетами, где для них организовали сеанс связи с космонавтами на борту МКС.

Внук легендарного конструктора Сергея Королева, его тезка, сказал ученикам слова напутствия. Это стало для школьников приятным сюрпризом.

«Боритесь, стремитесь, будьте новыми Циолковскими, Королевыми. Удачи и всех благ», - пожелал Сергей Королев.

В олимпиаде в 2023 году участвуют школьники из Королева, других городов Подмосковья и из Белоруссии. После испытаний участников ждет защита научно-исследовательских проектов, которые оценят специалисты градообразующих предприятий, МГТУ имени Баумана, ведущих вузов Московской области.

Школьники Космос Королев

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