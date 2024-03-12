Концерт к началу Масленицы прошел в семейном центре в Лобне

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Воспитанники Воскресенской детской школы искусств продолжают завоевывать призовые места на конкурсах исполнительского мастерства. Только за последний месяц несколько ребят стали лауреатами и получили заслуженные награды.

Воспитанник детской музыкальной школы № 2 Иван Труш и его мама Татьяна одержали победу сразу в двух конкурсах. Семейный дуэт успешно выступил на всероссийском конкурсе-фестивале искусств «Навстречу талантам» и межзональном открытом фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Алябьевская весна».

Ансамбль гитаристов детской музыкальной школы № 2 стал лауреатом II степени на международном конкурсе-фестивале в Нижнем Новгороде. Другой школьный ансамбль «Серпантин» получил звание лауреата I степени на всероссийском конкурсе «В контакте с баяном, аккордеоном».

Анна Антонова и Александра Жирнова из детской школы искусств № 3 победили во всероссийской олимпиаде по музыкальной литературе «Загадки гармонии». Александра Жирнова получила дипломом лауреата I степени, а Анна Антонова - диплом лауреата II степени.

Другой воспитанник детской школы искусств № 3 Андрей Сметухин лауреатом III степени Московского областного открытого конкурса юных исполнителей на русских народных инструментах «Приокские наигрыши». Кроме того, школьное трио баянистов удостоилось звания лауреата II степени.

Также Андрей Сметухин победил на международном конкурсе «Мир» и выступил на гала-концерте в составе смешанного ансамбля совместно с оркестром Яковлева Grand melody orchestra.

Пианист из детской школы искусств № 5 Иван Костюченко стал дипломантом I степени на зональном конкурсе исполнителей в Зарайске. Кроме того, школьный вокальный ансамбль «Акварель» получил диплом лауреата II степени на Московском областном открытом конкурсе музыкального творчества «Маэстро и ученик».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется ежедневно.

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