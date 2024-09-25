Концерт к Международному дню пожилого человека пройдет в Лобне 29 сентября

В музыкальной гостиной выступят артисты и коллективы дома культуры, которые исполнят для зрителей любимые песни прошлых лет. Это будет вечер теплых воспоминаний и душевной музыки, способный подарить радость и хорошее настроение всем присутствующим.

Мероприятие состоится по адресу: улица Научный городок, 1Б. Вход на концерт будет осуществляться по социальным картам.

Напомним, что пенсионеры Лобни могут стать участниками клуба «Активное долголетие». Для членов клуба регулярно организуются культурные, спортивные и образовательные мероприятия. Присоединиться к проекту могут мужчины в возрасте 60+ и женщины 55+. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 579-46-61.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».