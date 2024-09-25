25 сентября 2024, 20:16

Концерт к Международному дню пожилого человека пройдет в Лобне 29 сентября

Медиасток.рф
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В Доме культуры «Луговая» городского округа Лобня пройдет праздничное мероприятие, посвященное Международному дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Концерт под названием «Осенний листок золотой» станет настоящим подарком для людей старшего поколения и пройдет 29 сентября.

В музыкальной гостиной выступят артисты и коллективы дома культуры, которые исполнят для зрителей любимые песни прошлых лет. Это будет вечер теплых воспоминаний и душевной музыки, способный подарить радость и хорошее настроение всем присутствующим.

Мероприятие состоится по адресу: улица Научный городок, 1Б. Вход на концерт будет осуществляться по социальным картам.

Напомним, что пенсионеры Лобни могут стать участниками клуба «Активное долголетие». Для членов клуба регулярно организуются культурные, спортивные и образовательные мероприятия. Присоединиться к проекту могут мужчины в возрасте 60+ и женщины 55+. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 579-46-61.

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Лобня Пенсионеры Концерты
25 сентября 2024, 19:53
Экскурсию на химпредприятие провели для студентов в Воскресенске
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Филиал «Уралхим» организовал экскурсию для студентов-первокурсников Воскресенского колледжа в рамках профориентационной работы. Восемнадцать студентов, обучающихся по специальности «Оператор-наладчик», получили уникальную возможность увидеть процессы производства и основные принципы работы оборудования на предприятии.

Экскурсия включала в себя посещение ремонтно-механического цеха, где молодые специалисты наблюдали за работой токарно-фрезерных инструментов и лазерного станка с числовым программным управлением. Это позволило студентам на практике увидеть технологии, которые они изучают в теории.

Часть студентов выразила желание пройти учебную практику на предприятии уже этой зимой. Это станет отличной возможностью для них познакомиться с производственной средой и приобрести практические навыки, которые помогут им в будущем стать частью коллектива «Уралхим».

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Студенты Воскресенск
25 сентября 2024, 19:45
День здоровья проведут в центре онкологической помощи в Воскресенске 28 сентября
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В Центре амбулаторной онкологической помощи в Воскресенске пройдет День здоровья. Это мероприятие нацелено на профилактику и раннее выявление онкологических заболеваний у жителей без установленного диагноза и состоится 28 сентября.

В рамках Дня здоровья участники смогут пройти осмотр у онколога и воспользоваться рядом диагностических процедур, включая маммографию, компьютерную томографию легких, анализ кала на скрытую кровь и тест на простат-специфический антиген.

Медицинский осмотр будет проводиться с 9:00 до 14:00 на Больничном проезде, 1, корпус 2, 4 этаж. Для участия необходимо предварительно записаться по телефону 7-991-573-96-46. Звонки принимаются с 15:00 до 17:00. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Напомним, что Центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Воскресенске в августе этого года и уже зарекомендовал себя как важное медицинское учреждение для жителей региона. Здесь пациенты могут проходить лечение, включая курсы химиотерапии, а также воспользоваться услугами КТ- и УЗИ-диагностики, маммографии, флюорографии, эндоскопических обследований и лабораторной диагностики. Все услуги центра предоставляются по полису ОМС.

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Больницы Воскресенск
25 сентября 2024, 19:38
Память писателя Ивана Лажечникова почтили в парке «Кривякино» в Воскресенске
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Выдающийся русский прозаик Иван Иванович Лажечников, известный как один из создателей русского исторического романа и часто называемый «русским Вальтером Скоттом» родился 25 сентября 1790 года. В честь 234-й годовщины со дня его рождения сотрудники усадьбы Кривякино возложили цветы к памятнику писателя, который расположен в парке.

История усадьбы Кривякино тесно связана с именем Лажечникова. Изначально она принадлежала его отцу, а затем перешла к брату Николаю. Здесь прошли детство и юность будущего писателя. Именно в Кривякино он начал свою литературную деятельность, опубликовав первое произведение в журнале «Вестник Европы» в 1807 году под пометкой «с. Кривякино».

В 1812 году из этого места он отправился на Отечественную войну против армии Наполеона. Позже, уже будучи зрелым писателем, Лажечников неоднократно возвращался в родное поместье к брату.

Несмотря на свое значительное литературное наследие, Иван Иванович не накопил материальных богатств. В своем завещании он оставил лишь «честное имя», которое завещал хранить своим близким. Главным достоянием Лажечникова стала его бессмертная слава, которая живет уже более двух столетий благодаря почитателям его творчества.

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Памятники Воскресенск
25 сентября 2024, 18:57
День поселка Архангельское отметили песнями, играми и мастер-классами
Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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Жители Архангельского масштабно отпраздновали день своего поселка. В этом году торжества совпали с 92-летием основания Красногорска, а также Днем Архангела Михаила, от имени которого и произошло название населенного пункта.

В Архангельском бережно хранят свои традиции и чтят историю поселка, которая восходит к первому тысячелетию до нашей эры. Не случайно праздничный концерт открывал фольклорный ансамбль «Беседушка», обладатель диплома «Юнеско» за сохранение песенного и культурного наследия. Артисты и юные участники ансамбля «Топотушки» порадовали гостей праздника музыкальными номерами и веселыми играми.

Для самых маленьких жителей поселка работала творческая мастерская «Чудо своими руками», где они вырезали оригами, рисовали акварелью и создавали аппликации. Эти мастер-классы организовала местная библиотека совместно с проектом «Новые люди». Его куратор Андрей Ульянов, как и шесть других жителей Архангельского, был награжден благодарственным письмом от администрации и Советов депутатов городского округа.

На торжественной церемонии также вручили награды общественным деятелям, ветеранам труда и волонтерам. А завершился праздник выступлением приглашенных артистов, среди которых были актер театра «Отражение» Артур Бобринев, дуэт «ЛеТим», группа «Степ энд Джаз» и другие творческие коллективы городского округа Красногорск.

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Красногорск Праздники Ветераны

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