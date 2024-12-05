Концерт к Международному дню инвалидов прошел в Мытищах

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Праздничную встречу с участниками «Всероссийского общества инвалидов» городского округа Мытищи провели в библиотеке имени Дмитрия Кедрина. Коллектив «Патриот» подготовил для гостей творческий сюрприз - песни прошлых лет и белорусские народные танцы.

«Эти встречи становятся для нас уже традиционными, особенно в такие праздничные дни. Поздравляю вас, крепкого вам здоровья и новогоднего настроения», - пожелала заместитель главы городского округа Мытищи Ирина Ваврик.

Активных членов общества поблагодарили за многолетний труд на благо укрепления и развития организации инвалидов, а также наградили грамотами, благодарственными письмами и вручили подарки.

По мнению организаторов и самих участников, подобные праздники создают атмосферу взаимопонимания и поддержки, укрепляют дружеские связи, а также помогают расширить круг общения.

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