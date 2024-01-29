Концерт к годовщине снятия блокады Ленинграда прошел в Лобне

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Участие в концерте приняли творческие коллективы из Домов культуры «Чайка» и «Луговая», а также из Детской школы искусств. Так, на сцене выступили народный академический хор «Серебряные росы», ансамбль танца «Карнавал», хореографический ансамбль «Радость», хор Детской школы искусств «Весничка» и хореографический ансамбль «Изумруд».

Заместитель председателя Совета депутатов городского округа Лобня, ветеран боевых действий, директор Дома культуры «Чайка» Алексей Соков поздравил зрителей с памятной датой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Заместитель председателя Совета депутатов городского округа Лобня, ветеран боевых действий, директор Дома культуры «Чайка» Алексей Соков поздравил зрителей с памятной датой.