Концерт к годовщине снятия блокады Ленинграда прошел в Лобне
Концерт, посвященный 80-й годовщине снятия блокады Ленинграда, прошел в Доме культуры «Чайка» в Лобне. Зрителям представили вокальные и хореографические номера.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день.
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Участие в концерте приняли творческие коллективы из Домов культуры «Чайка» и «Луговая», а также из Детской школы искусств. Так, на сцене выступили народный академический хор «Серебряные росы», ансамбль танца «Карнавал», хореографический ансамбль «Радость», хор Детской школы искусств «Весничка» и хореографический ансамбль «Изумруд».
Заместитель председателя Совета депутатов городского округа Лобня, ветеран боевых действий, директор Дома культуры «Чайка» Алексей Соков поздравил зрителей с памятной датой.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Заместитель председателя Совета депутатов городского округа Лобня, ветеран боевых действий, директор Дома культуры «Чайка» Алексей Соков поздравил зрителей с памятной датой.