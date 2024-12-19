Концерт к 99-летию со дня рождения поэта Ваншенкина прошел в Воскресенске

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Ведущий методист отдела краеведения Елена Розанова рассказала слушателям о творческом пути поэта и главных событиях его жизни. Константин Ваншенкин и его жена, известная поэтесса Инна Гофф много лет жили в Воскресенске, где написали значительную часть своих произведений.

Представители литературного объединения «Радуга» прочитали лиричные и трогательные стихотворения поэта. Солисты вокального ансамбля «Надежда» исполнили попурри из популярных песен на стихи Ваншенкина и Гофф.

Члена Союза писателей и Союза журналистов России Виктор Лысенков рассказал о своем знакомстве и многолетней дружбе с Константином Ваншенкиным и Инной Гофф. Воспоминаниями детства поделилась подруга дочери поэтов Галины Нина Лапина.