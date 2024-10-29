Концерт к 95-летию дома культуры «Филимоновский» прошел в Павловском Посаде

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В городском округе Павловский Посад состоялся концерт вокального объединения «Овация». Руководит им Александр Кустов. В мероприятии под названием «Самые сливки» приняли участие Анна Сметанина, Анастасия Петроченкова, Евгения Данилина, Алексей Анисимов, Инна Панфилова, Валентина Шмакова, Руслан Бабаев, Альберт Джусоев, Александр Летягин и другие.

Зрители также увидели хореографические номера коллектива «Пандора» под руководством Майи Кукушкиной и «Платинум» под руководством Лидии Вахрамовой. Гостей мероприятия порадовало интересное оформление сцены, яркие костюмы и зрелищное освещение.

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