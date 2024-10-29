29 октября 2024, 21:16

Концерт к 95-летию дома культуры «Филимоновский» прошел в Павловском Посаде

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Большой концерт вокального объединения «Овация» прошел в ДК «Филимоновский» в Павловском Посаде. Его приурочили к празднованию 95-летнего юбилея дома культуры.

В городском округе Павловский Посад состоялся концерт вокального объединения «Овация». Руководит им Александр Кустов. В мероприятии под названием «Самые сливки» приняли участие Анна Сметанина, Анастасия Петроченкова, Евгения Данилина, Алексей Анисимов, Инна Панфилова, Валентина Шмакова, Руслан Бабаев, Альберт Джусоев, Александр Летягин и другие.

Зрители также увидели хореографические номера коллектива «Пандора» под руководством Майи Кукушкиной и «Платинум» под руководством Лидии Вахрамовой. Гостей мероприятия порадовало интересное оформление сцены, яркие костюмы и зрелищное освещение.

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Концерты Павловский посад
29 октября 2024, 22:14
Студенты из Павловского Посада поучаствовали в окружном форуме «Будет толк»
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Студенты-волонтеры первичного отделения Движения Первых Павлово-Посадского техникума Анастасия Кузнецова, Серафим Катаев и Артем Пьянков стали участниками окружного форума «Будет толк». Его провели на площадке детского оздоровительного лагеря «Прометей» в Липецкой области.

Для участников мероприятия подготовили лекции и мастер-классы. Ребята попробовали поработать с нейросетями. Волонтеры приняли участие в разработке и защите своих проектов по выстраиванию взаимодействия между студентами, педагогами и их родителями. Особый приз на окружном форуме «Будет толк» вручили навигатору команды победителя Серафиму Катаеву.

Студенты-волонтеры из Павловского Посада считают, что форум «Будет толк» стал важной площадкой для претворения в жизнь новых идей и проектов. В будущем их смогут реализовать в рамках Движения Первых и других инициатив.

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Павловский посад конкурсы
29 октября 2024, 21:46
Спортсмены из Павловского Посада стали призерами турнира ЦФО по баскетболу
Медиасток.рф
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Воспитанники баскетбольной секции спортшколы Павловского Посада в составе сборных команд Подмосковья стали участниками первенства Центрального федерального округа. По итогам состязаний спортсмены выиграли серебряную и бронзовую медали.

За победу в состязаниях боролись сборные команды из Московской, Белгородской, Курской, Тульской, Ярославской, Новгородской, Калининградской областей, а также из республики Коми.

Сборная Московской области-1 в группе «А» по итогам предварительного раунда заняла почетную третью ступень пьедестала. Спортсмены из Белгородской области завоевали первое место. Вторыми стали баскетболисты из Новгородской области.

Первое и второе место в группе «Б» заняли команды Московской области, а третье досталось сборной Курской области.

По результатам соревнований баскетболисты из Павловского Посада завоевали серебряную и бронзовую медали в отдельных категориях. Кирилл Вихрев стал серебряным призером первенства Центрального федерального округа. Он выступил в составе сборной команды Московской области-1 группы «А». Алексей Самарин выиграл бронзовую медаль, спортсмен выступил в составе сборной команды Московской области-3 группы «Б».

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Спортсмены Баскетбол Павловский посад
29 октября 2024, 21:33
Детский концерт вокальной музыки прошел в Павловском Посаде
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В Центральной библиотеке Павлово-Посадского городского округа состоялся концерт вокальной музыки «Листопад мелодий». Гости мероприятия услышали известные композиции из отечественных фильмов и мультфильмов в исполнении детей.

Воспитанники отдела «Сольное пение» Детской музыкальной школы имени Евгения Дербенко подарили гостям мероприятия творческие номера. В исполнении детей и подростков зрители услышали известные композиции из отечественных фильмов и мультфильмов.

«Волнение у ребят было и это абсолютно нормально. Но главное, что все смогли с ним справиться и выступить перед гостями праздника. Родители поддерживали, подпевали. Атмосфера получилась очень теплой и душевной», - сказали организаторы концерта.

Аккомпанировали выступающим преподаватели Детской музыкальной школы имени Евгения Дербенко.

«Я случайно узнала про концерт придя за книгой в библиотеку. Сразу решила остаться и провести время под красивое пение. Ребята большие молодцы. Сразу видно качество преподавания. Голоса чистые, песни лились свободно, непринужденно, - отметила одна из гостей концерта.

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Дети Концерты Павловский посад
29 октября 2024, 21:27
Еще 13 целевых договоров заключили студенты с Павлово-Посадской больницей
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Учащиеся медицинских институтов и колледжей могут заключить целевой договор с последующим трудоустройством в Павлово-Посадскую больницу. Еще 13 таких соглашений подписали студенты в Павловском Посаде.

Возможность обучаться по целевому договору доступна для студентов с первого по четвертый курсы. Такое соглашение гарантирует учащимся прохождение практики и трудоустройство. Помимо этого, для целевиков предусмотрели стипендию от медицинского учреждения. После окончания учебного заведения выпускники обязаны отработать в организации не менее трех лет.

«В этом году 13 студентов заключили договор на целевое обучение: 12 студентов заключили договор на специалитет, а один - на ординатуру», - рассказала начальник отдела кадров Павлово-Посадской больницы Татьяна Сибирякова.

После поступления на работу в Павлово-Посадскую больницу, молодым специалистам ежемесячно в течение трех лет будут выплачивать надбавку в размере 15 000 рублей. Для них в регионе действуют и другие меры социальной поддержки.

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Больницы Студенты Павловский посад

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