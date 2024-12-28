Концерт к 85-летию солиста клуба «Ретро 55+» прошел в Воскресенске

Валентин Кузнецов на протяжении трех лет занимается в студии «Иван да Марья» клуба «Ретро 55+». Праздничный вечер «Герой нашего времени» прошел в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие» во Дворце культуры «Юбилейный».

Валентин Иванович добился высот в творчестве, в том числе завоевал диплом «Гран-при» на конкурсе «РИО-РИТА 2024». В начале концерта юбиляру вручили букет цветов. Его поздравил председатель окружного Совета ветеранов Василий Дацюк. Он вручил ему грамоту за мастерство.

Со сцены прозвучали популярные хиты и романсы, которые исполнил Валентин Иванович. Также выступили дуэт Елены Капорской и Сергея Владовича. Программу украсило выступление Дарины Дулгер с песней «Я искала тебя».