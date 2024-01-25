Концерт к 80-летию снятия блокады Ленинграда прошел в детской школе искусств в Лобне

Концерт провели в память о защитниках Ленинграда и участниках снятия блокады, а также о тех, кто мужественно пережил 900-дневную осаду. На сцене выступили ученики и преподаватели музыкального, театрального и хореографического отделений, в том числе и директор школы, депутат городского совета Елена Матросова.

В зале звучала музыка Шостаковича, Чайковского, Грига, Вивальди и других композиторов. Перед зрителями выступил хор мальчиков под руководством Лидии Варфоломеевой и младший хор «Весничка», а также танцевальный ансамбль «Радость». Воспитанники театральной мастерской Милены Домингес прочитали стихи о войне Ольги Берггольц и лобненской поэтессы, пережившей блокаду Ленинграда, Галины Журкиной.

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