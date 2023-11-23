Концерт к 75-летию Дворца культуры «Апрелевка» прошел в Наро-Фоминске

Участие в концерте приняли коллектив ложкарей «Пересветы» и ансамбли народной музыки «Жар-птица» и «Птички-Невелички». Песня «Ты - моя мелодия» в исполнении Федора Токарева прозвучала как дань памяти Ольге Кузнецовой, которая много лет возглавляла учреждение.

«Нельзя не отметить большой вклад заслуженного работника культуры Московской области Ольги Кузнецовой, под многолетним руководством которой Дворец культуры „Апрелевка“ вошел в реестр ведущих музыкальных учреждений страны. Светлая память этому мудрому руководителю», - сказала заместитель главы администрации городского округа Наро-Фоминск Елена Кузнецова.

Цветы, памятные подарки и благодарственные грамоты коллективу учреждения вручили от имени главы округа и Московской областной Думы.

«Семьдесят пять лет - это очень красивая дата, красивый юбилей. Это говорит о больших традициях, очень много людей, кто здесь вырос, вырастил свои таланты. Здесь особая атмосфера, которую я отмечаю, приезжая сюда. Атмосфера, которая передается из поколения в поколение», - поделился заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

Ежегодно во Дворце культуры «Апрелевка» проводится около 400 мероприятий и работает более 50 клубных формирований.

«У нас есть добрая традиция - на юбилей мы загадываем желания, касающиеся наших творческих планов. Мы мечтаем, чтобы коллективы „Птички-невелички“ и „Жизнь“ к следующему юбилею получили звания „Народного“ и „Образцового“», - отметила директор Дворца культуры «Апрелевка» Олеся Зайцева.

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