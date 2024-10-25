Концерт к 5-летию проекта «Активное долголетие» прошел в Орехово-Зуеве

Мероприятие прошло в Центре культуры и досуга города Куровское. На него приехали участники со всего Орехово-Зуевского городского округа.

На концерте танцевали под песни группы «Электра». Также присутствующие поделились впечатлениями о проекте «Активное долголетие».

«Пять лет - это вроде бы немного, но за это время колоссальная работа проведена. Каждый год какие-то новые активности возникают: это и ментальное долголетие, катание на сапах, занятия иностранными языками и компьютерные курсы. Каждый год мы придумываем что-то новое. Сегодня мы этим проектом говорим одиночеству - нет», - сказала директор Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Орехово-Зуевский» Алла Белова.

Отметим, что проект «Активное долголетие» существует с 2019 года. За эти годы к нему присоединились 12 тысяч пенсионеров из Орехово-Зуевского округа.

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