Концерт к 30-летию школы искусств имени Герасимова прошел в Можайске

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На празднике в честь юбилея воспитанники школы продемонстрировали художественные работы и современные танцевальные номера. Также для зрителей подготовили выставку работ участников коллектива на тему любви к Можайску.

Также в этот день наградили директора школы искусств имени Сергея Герасимова Анну Мормоль. Ее удостоили звания «Заслуженный работник культуры Московской области».

Поздравили педагогов и ребят с 30-летием школы заместитель главы Можайского городского округа Елена Заболотная, депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова, муниципальный депутат Василий Овчинников, а также представитель территориальной организации профсоюза работников культуры Марина Повалишина.

Кроме того, на праздник пригласили почетных гостей - преподавателей и бывших директоров школы искусств.

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