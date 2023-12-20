Концерт к 125-летию экскаваторного завода прошел в Дмитрове

Свыше 300 объектов предоставили предпринимателям в Подмосковье по новым программам «Земля за 1 рубль» и «Недвижимость за 1 рубль». Обе появились в этом году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Предоставили уже 157 земельных участков для 131 проекта по импортозамещению. Это свыше 600 гектаров.

Вместе с тем малый и средний бизнес получил 152 объекта недвижимости в 34 городских округах Подмосковья.

На земельный участок за рубль могут претендовать предприниматели, которые развивают проекты в сельском хозяйстве, производстве продуктов, одежды, лекарств, компьютеров, электроники, оптики и в других важных для импортозамещения отраслях.

Выбор локации доступен на инвестиционной карте Подмосковья. Там же можно подать заявку. Подробности о всех мерах поддержки бизнеса размещены на областном инвестпортале.

«Недвижимость за 1 рубль» По условиям проекта «Недвижимость за 1 рубль» владельцу малого или среднего бизнеса необходимо отремонтировать арендованную недвижимость в течение 1,5 лет или провести реконструкцию за три года.

Срок льготной аренды помещения составляет до 10 лет, здания - до 15 лет. Заявку рассматривают три дня, договор заключают в течение 20 дней.

Льгота доступна юридическим и физическим лицам в Подмосковье. Основные условия: отсутствие задолженностей, банкротства или этапа ликвидации производства.

Арендную ставку определяют, исходя из износа объекта. Если он более 80%, плата составит один рубль за квадратный метр в год. Если менее 80%, то цена будет рассчитываться, исходя из размеров налога на недвижимость, - 2,2% от кадастровой стоимости.

Доступные объекты по проекту «Недвижимость за 1 рубль» можно найти на инвестиционной карте.

«Мы стараемся максимально поддерживать предпринимателей, поэтому запускаем новые меры, внедряем современные сервисы. На встречах с бизнесом, которые проводили в разных форматах, постоянно слышали запрос о том, что нужны новые площади для запуска или расширения производства», - отметил Воробьев.

По проекту «Земля за 1 рубль» предприниматели могут получить в аренду на три года участки по символической цене.