Концерт и мастер-классы провели в парке Киово в Лобне

В прошлом году парк Киово был полностью реконструирован в рамках областной программы «Формирование комфортной городской среды». Теперь он стал любимым местом отдыха для жителей всего города.

Обустройство парка продолжается. По инициативе главы городского округа Лобня Анны Кротовой здесь появятся павильоны с раздевалками, кафе и зона для мастер-классов.

«Наш город преображается, и мы каждый день стараемся сделать его чище, лучше, добрее. Самое главное в нашей работе - это вовлеченность, вдохновение, стремление к результату», - сказала Анна Кротова.

На празднике в обновленном парке выступили творческие коллективы. Для гостей провели историческую викторину и конкурсы, мастер-классы по лепке и аквагриму, розыгрыши призов и квесты.

Также на празднике можно было пройти диспансеризацию: измерить давление, получить направление на обследование и проконсультироваться со специалистами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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