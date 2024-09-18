Концерт и мастер-классы ко Дню села провели для детей в Невском

Дети активно участвовали в играх и соревновались в эстафетах, получая массу положительных эмоций. Мастерицы из Дома культуры села Косяково провели увлекательные мастер-классы, а творческие коллективы из села Косяково, деревни Чемодурово и села Федино порадовали зрителей яркими выступлениями.

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