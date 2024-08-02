Концерт и мастер-класс по работе с парашютом прошли в Подольске в День ВДВ

На сцене выступили солисты филармонии Подольска и артисты Домов культуры округа. Каждый гость мог попробовать себя в сборке-разборке автоматов и раскладывании и складывании парашюта.

«Для нас, для всех десантников, бывших, служащих, это как Новый год. Сегодня с утра связывался с Узбекистаном, Екатеринбургом, Белоруссией, десантниками практически со всех уголков нашей России. В этот день мы все друг друга поздравляем, желаем главного - здоровья и чистого неба над головой», - рассказал председатель Подольской городской общественной организации «Братство десантников» Владимир Быковский.

Отметим, что в этом году празднуют 94-ю годовщину со дня образования ВДВ.

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