Концерт и конкурсы проведут на рынке «О! Подворье» в Одинцове 23 февраля

В 2020 и 2021 годах «Одинцовское подворье» дважды удостоилось награды «Лучший розничный рынок» от Минпромторга России. Сейчас на торговой площадке проводятся разнообразные конкурсы в преддверии праздника, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

23 февраля с 13:00 до 14:00 возле главного входа в торговый комплекс выступит военный оркестр Сухопутных войск Российской Федерации. Он исполнит любимые мелодии и марши военных лет, а также известные современные песни. После этого посетители смогут приобрести свежие овощи, фрукты, мясные деликатесы, выпечку и фермерское молоко.

Кроме продуктовых прилавков, на рынке работают магазины с товарами для дома, спорта и одеждой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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