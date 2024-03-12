12 марта 2024, 08:59

Концерт и дефиле театра моды провели в парке усадьбы Кривякино под Воскресенском

Медиасток.рф
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Праздничную программу к 8 Марта провели в усадьбе Кривякино под Воскресенском. Жительниц округа ждали аниматоры, концертная программа, модное дефиле, тематическая фотозона и мимозы в подарок.

Гости праздника с угощались горячим чаем из самовара и ягодным пуншем, который бесплатно раздавали в центральном кафе.

На праздник в парк приходили целыми семьями. Самых маленьких гостей развлекали играми и викторинами.

В павильоне у фонтанов работал театр моды «Элегантный возраст». Показ провела стилист Наталья Гуляева, у каждой модели был свой неповторимый образ.

«Практически каждый выходные гуляем здесь, очень рады, что у нас такой парк. Замечательный праздник, можно чай попить и детям развлечений много. Мы очень довольны, всегда поддерживаем нашу усадьбу», - поделилась жительница Воскресенска Наталья Богомазова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Концерты Воскресенск Парки
12 марта 2024, 09:45
Акция «Письмо солдату» прошла в школе № 7 в Балашихе
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Акция «Письмо солдату» прошла в школе № 7 в Балашихе. Ее участниками стали ученики девятых классов, которые написали послания и добрые пожелания бойцам СВО.


Акцию провели в рамках «Недели добрых дел». Она направлена на объединение школьников и их родителей для волонтерства и взаимовыручки.

На протяжении недели ребята будут плести маскировочные сети, создавать открытки и писать письма для военнослужащих.

Ранее об акции рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил важность волонтерства и объединения жителей вокруг общей цели.

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Школы Школьники Балашиха
12 марта 2024, 09:15
Школу № 11 в Серпухове капитально отремонтируют в 2024 году
Телеканал «360»
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Капитальный ремонт продолжается в школе № 11 в Серпухове. Уже завершен внутренний демонтаж, и строители перешли к сухой обшивке. Общая готовность объекта — 13%.

«Сейчас ведется черновая отделка и монтаж инженерных систем <…>. Выполнен полностью внутренний демонтаж», - рассказал заместитель директора генподрядной организации Андрей Онищенко.

Вскоре в здании школы установят новые батареи и покрасят классы в светлые цвета защитной краской, чтобы стены не марались от рюкзаков и обуви учеников. Полы в коридорах и холле вымостят плиткой, а в классах положат противоскользящий линолеум.

Также закупили необходимую школьную мебель. В столовой заменили оборудование - комбайны и плиты. Прилегающую территорию разметили для благоустройства и строительства современной спортивной площадки.

«Школу капитально отремонтируем по программе губернатора, чтобы тут осенью прозвучал первый звонок. И нам, конечно, очень важно к этому сроку успеть», - добавил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к осени в регионе отремонтируют 42 школы и 23 детских сада.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Сейчас ведется черновая отделка и монтаж инженерных систем <…>. Выполнен полностью внутренний демонтаж», - рассказал заместитель директора генподрядной организации Андрей Онищенко.

Вскоре в здании школы установят новые батареи и покрасят классы в светлые цвета защитной краской, чтобы стены не марались от рюкзаков и обуви учеников. Полы в коридорах и холле вымостят плиткой, а в классах положат противоскользящий линолеум.

Также закупили необходимую школьную мебель. В столовой заменили оборудование - комбайны и плиты. Прилегающую территорию разметили для благоустройства и строительства современной спортивной площадки.

«Школу капитально отремонтируем по программе губернатора, чтобы тут осенью прозвучал первый звонок. И нам, конечно, очень важно к этому сроку успеть», - добавил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к осени в регионе отремонтируют 42 школы и 23 детских сада.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Серпухов Ремонтные работы
11 марта 2024, 18:33
Подмосковный спортсмен Степан Солдатенков стал чемпионом России по самбо
Министерство образования МО
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Студент факультета физической культуры и спорта Коломенского государственного социально-гуманитарного университета Степан Солдатенков стал чемпионом России по самбо. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

За титул боролись 700 самбистов более чем из 70 регионов России. Представитель Подмосковья выиграл золотую медаль в весовой категории свыше 98 килограммов. Победа обеспечила ему путевку на Всемирные игры дружбы, которые пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Коломна
11 марта 2024, 18:28
Более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году — Воробьев
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Подготовка дорожной сети к ремонту после завершения зимнего периода стартовала в Московской области. По словам губернатора Андрея Воробьева, с середины апреля в регионе начнут приводить в порядок дороги, а к маю завершат основную часть ямочного ремонта.

«Завершаются последние холодные дни, снег будет постепенно таять. Поэтому важно обратить внимание на состояние дорог - и муниципальных, и региональных. Самая активная стадия ремонта у нас начнется с середины апреля», - отметил Воробьев.

Основной запрос жителей - привести в порядок дорожное покрытие, ограждения и остановки, а также отремонтировать ямы и убрать мусор.

В этом году в Московской области планируют отремонтировать свыше тысячи дорог общей протяженностью около 1,2 тысячи километров. Самый большой объем придется на Раменский, Можайский и Богородский округа, Истру, Солнечногорск и Пушкино. Работы продлятся до конца октября.

«Прошлой весной острой проблемой была тема уборки мусора вдоль дорог. В текущем году здесь будет задействовано 3,5 тысячи дорожных рабочих. Еще одна традиционная весенняя проблема - лужи на дорогах. Мы разработали алгоритм, который включает еженедельное обследование дорожной сети, постоянный мониторинг жалоб жителей», - отметил заместитель председателя правительства Московской области, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

Большое внимание в Подмосковье уделяют содержанию остановок, дорожных знаков и мостов. Объекты также приведут в порядок после непогоды.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подготовка дорожной сети к ремонту после завершения зимнего периода стартовала в Московской области. По словам губернатора Андрея Воробьева , с середины апреля в регионе начнут приводить в порядок дороги, а к маю завершат основную часть ямочного ремонта.

Андрей Воробьев Дороги Ремонтные работы

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