Концерт «Голубой огонек на Советской» прошел в Волоколамске

На сцене выступили народный коллектив «Забава», Виолетта Маслова, Евгений Тимченко, Дарья Харитонова, Татьяна Евтихова, а также дуэт Элеоноры и Станислава Сергачевых. Их зажигательные мелодии и проникновенные выступления наполнили зал атмосферой радости, единства и праздничного настроения.

Ведущие вечера подарили зрителям заряд позитива и энергии, проводя увлекательные конкурсы и розыгрыши. Смех, аплодисменты и радостные возгласы наполнили пространство, а приятные призы стали настоящим сюрпризом для участников.

Этот вечер стал не просто праздником, а началом новой страницы в истории «Голубого огонька». Он объединил сердца жителей Волоколамского округа, подарив всем ощущение чуда и надежды на светлый, счастливый год.