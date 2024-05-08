08 мая 2024, 18:22

Концерт гитариста Владислава Домогацкого пройдет в Кашире 18 мая

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Гитарист, лауреат премии президента России Владислав Домогацкий выступит в Кашире. Услышать талантливого музыканта жители смогут 18 мая в 14.00 в Каширском краеведческом музее.

Музыкант-виртуоз Владислав Домогацкий выступает в Кашире не впервые. Он играл и сольно, и в дуэте с бандеонистом Максимом Федоровым.

Директор Каширского краеведческого музея Ольга Халаим отметила, что сольный концерт музыканта состоится рамках Всероссийской акции «Ночь музеев».

Напомним, что концертная программа Владислава Домогацкого называется «От барокко до рока». В ней прозвучат произведения Генделя, Баха, Паганини, Россини и других композиторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Музеи Концерты Кашира
09 мая 2024, 16:43
Советскую площадь открыли после благоустройства в Дмитрове
Министерство благоустройства Московской области
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Открытие Советской площади «Центр городской жизни» прошло в Дмитрове в День Победы. Специалисты завершили проведение первого этапа работ по благоустройству.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин отметил, что Советская площадь расположена совсем неподалеку от Дмитровского кремля. Она пользуется особой популярностью у местных жителей и гостей городского округа.

«В этом году мы завершили первый этап по реконструкции главной площади города, и сегодня состоялось ее открытие», - указал Хайкин.

Он добавил, что работы в рамках второго этапа благоустройства общественного пространства пройдут в 2025–2026 годах.

После первого этапа на территории площади появилась сеть пешеходных дорожек и велодорожка. Также были обустроены зоны отдыха и места под торговые павильоны. В сквере установлены скамейки в виде подпорных стен и урны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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Благоустройство Дмитров
09 мая 2024, 16:40
Глава Химок поздравил ветерана Галину Юркину с Днем Победы
Телеканал «360»
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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил с Днем Победы ветерана Галину Петровну Юркину, которая пережила блокадный Ленинград. Войну Галина Петровна встретила шестилетним ребенком.

Войну химчанка пережила вместе с мамой. Ее отец ушел на фронт в первый же день Великой Отечественной. В свои 88 лет она отчетливо помнит практически каждый день того страшного времени - голод, эвакуацию, переезды и расставание с родными.

«Когда началась война, отец даже ничего не сообщил матери. Собрал вещи и попрощался с нами. Он всегда считал своим долгом защищать Родину. Тогда я еще не понимала, что вижу и обнимаю отца последний раз в своей жизни. Больше папа к нам не вернется, он ушел навсегда», - поделилась воспоминаниями Галина Юркина.

Самое яркое воспоминание - звук из репродуктора и голос Левитана, сообщивший о Победе Красной армии. Галина Ивановна рассказывает, что никогда не забудет того всеобщего ликования и счастья.

«Как сейчас помню звуки из репродуктора на улице и голос диктора о том, что война закончилась. Нашей радости не было предела», - рассказывает Галина Петровна.

В Химки Галина Юркина переехала в 1958 году. До пенсии трудилась инженером на одном из предприятий города. Пройдя через все тяготы того страшного времени, она сохранила оптимизм и продолжает делиться историями событий военных лет с молодым поколением.

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День Победы 9 мая Химки Ветераны Великая Отечественная война
09 мая 2024, 16:22
Дмитрий Волошин поздравил химчан с Днем Победы
Телеканал «360»
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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил жителей с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая в Химках проведут патриотические мероприятия.

В этот день, 79 лет назад, завершилась Великая Отечественная война - маршал Жуков подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Эта дата стала священной для нашей страны.

«Среди героев Великой Отечественной - и химчане, которые воевали на фронте и приближали Победу в тылу. Мы навсегда сохраним память об этом великом подвиге и передадим ее своим детям», - отметил в своем поздравлении Дмитрий Волошин.

В День Победы, 9 Мая, в Химках пройдут патриотические, тематические, спортивные и культурные активности. Праздничные мероприятия проведут в парках и скверах. К празднику округ украсили более 1800 флаговых композиций.

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День Победы 9 мая Химки Великая Отечественная война
09 мая 2024, 16:13
Депутат Черемисов поздравил с 9 Мая ветерана из Ногинска
https://t.me/cheremisov_mk/4581
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Депутат Мособлдумы Марк Черемисов поздравил ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы. Мужчина проживает в Богородском городском округе.

Парламентарий всегда уделяет особое внимание связи с ветеранами. В этот раз перед праздником Победы он навестил почетного ветерана - жителя Ногинска Ивана Ладыку, чтобы выразить поздравления и благодарность за его вклад в Победу.

«Каждый раз я с большим интересом слушаю истории с войны, чтобы хранить эту память и передавать из поколения в поколение», - подчеркнул депутат.

Иван Петрович родился 7 октября 1935 года. В 1956 году его направили на работу в войсковую часть Ногинска-2, а в 1963 году он начал службу в военной части Ногинска в должности инженера расчетно-аналитической станции. Ушел в отставку в звании полковника.

За время службы Иван Петрович был награжден Государственной премией СССР и удостоен высокой правительственной награды в 1988 году за секретную работу по «созданию цифровых карт местности».

«Я горжусь тем, что на нашей земле живут такие люди. Я буду продолжать всячески помогать ветеранам, хранить память об их подвигах. Храните ее и вы», - добавил парламентарий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил ветеранов Подмосковья с Днем Победы. Он пожелал им здоровья и долголетия.

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День Победы 9 мая Ветераны Депутаты

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