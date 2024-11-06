06 ноября 2024, 15:56

Концерт фольклорных коллективов прошел в деревне Кострово под Истрой

Читайте нас в: Google Новости

В Кострово прошел творческий вечер «Песнь-подруга». На сцене Дома культуры встретились фольклорные и народные коллективы городского округа Истра.

На творческом вечере в Костровском Доме культуры коллективы округа смогли показать на что способны. Долгие годы они репетируют и ставят свои номера, чтобы радовать жителей. Поэтому это мероприятие было особенно важно для них - ведь зрителями были такие же коллективы. А это не только профессиональный взгляд со стороны, но и обмен опытом.

Программа началась с выступления студии «Голос» из Костровского Дома культуры. Затем на сцену вышли хор народной песни «Истоки» и ансамбль русской песни «Ководень» из Деньковского Дома культуры.

Завершился вечер выступлением Народного коллектива «Подмосковный ансамбль песни и танцы „Истра“ имени Ширшова». Артисты представили театрализованный музыкальный отрывок из своего большого концерта.

Зрители встречали каждое выступление громкими аплодисментами, выражая благодарность артистам за их труд и любовь к фольклорному искусству.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Концерты Песни Артисты
06 ноября 2024, 16:16
Климовскую библиотеку отремонтируют в Подольске
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Читайте нас в: Google Новости
В здании библиотеки, расположенной в микрорайоне Климовск, начнутся ремонтные работы. Специалисты прочистят канализацию и починят крышу.

Сотрудники библиотеки обратились с просьбой о ремонте кровли и инженерных коммуникаций к заместителю главы Подольска Александру Кондратюку во время выездной встречи администрации с жителями. Чиновник после проверки дал соответствующее поручение профильным службам.

Фонд капитального ремонта и управляющая компания должны завершить ремонт в течение двух недель.

Климовская библиотека регулярно участвует в областных акция и конкурсах. Книжный фонд учреждения составляет более 16 тысяч экземпляров. Учреждение культуры организует разнообразные выставки и мероприятия. Здесь работают клубы юных художников и шахматистов, литературно-музыкальная гостиная «В кругу друзей», экологический клуб «Росток» и другие объединения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Ремонтные работы
06 ноября 2024, 16:13
Волонтеры Подмосковья приняли участие в экологической акции «БумБатл»
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Пятый юбилейный сезон акции «БумБатл» стартовал на территории Московской области. Проект реализуется под эгидой Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема».

В рамках акции по всей территории Подмосковья организован сбор макулатуры, инициированный министерством информации и молодежной политики. Этим летом волонтеры из Подмосковья вместе с активистами «Экосистемы» навели порядок на территории старинной усадьбы Марьино.

Теперь ребята вновь участвуют в масштабном федеральном проекте, посвященном сбору макулатуры. «БумБатл» продвигает идеи осознанного потребления, включая отказ от излишеств и активное вовлечение в переработку и повторное использование вещей.

В России ежегодно образуется почти восемь миллионов тонн макулатуры, и более половины этого объема находит вторичное применение. Акция завершится 10 ноября.

Волонтеры Переработка Общественные акции Экология
06 ноября 2024, 16:06
Спортсменки из Лобни выиграли медали на турнире по фитнес-аэробике
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
Читайте нас в: Google Новости
В Подмосковье прошли соревнования по фитнес-аэробике, посвященные Дню народного единства. Команды из Лобни под руководством тренера Ирины Беляевой заняли призовые места в разных дисциплинах.

Спортсменски из Лобни получили высокие оценки судей, что позволило им занять первые и вторые места в своих категориях. Турнир собрал более пятисот участников из девяти округов Московской области. Участницы выступили в дисциплинах аэробики и степ-аэробики.

Организаторы отметили высокий уровень подготовки команд и пожелали им успехов на предстоящих всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Москве с шестого по одиннадцатое ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня
06 ноября 2024, 16:06
Каратисты из Лобни взяли золото на Кубке ветеранов подразделения «Альфа»
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
Читайте нас в: Google Новости
Спортсмены из Лобни выступили на турнире по каратэ, организованном Международной Ассоциацией ветеранов «Альфа». Соревнования прошли в Москве на площадке «Самбо-70».

Воспитанники «Школы Каратэ Кобудо Тацудзин» из Лобни проявили свои сильные стороны. Анастасия Галко взяла золото среди взрослых, а Полина Ярцева и Владимир Дружинин завоевали серебро среди подростков. В копилке команды также три бронзовые медали, которые достались Роману Дмитриенко, Марии Сорокиной и Полине Жижиной, также выступавшим в юниорской категории.

Конкуренция в абсолютных категориях была высокой, а призы для победителей добавили участникам мотивации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня

Новости по теме