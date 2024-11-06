Концерт фольклорных коллективов прошел в деревне Кострово под Истрой

На творческом вечере в Костровском Доме культуры коллективы округа смогли показать на что способны. Долгие годы они репетируют и ставят свои номера, чтобы радовать жителей. Поэтому это мероприятие было особенно важно для них - ведь зрителями были такие же коллективы. А это не только профессиональный взгляд со стороны, но и обмен опытом.

Программа началась с выступления студии «Голос» из Костровского Дома культуры. Затем на сцену вышли хор народной песни «Истоки» и ансамбль русской песни «Ководень» из Деньковского Дома культуры.

Завершился вечер выступлением Народного коллектива «Подмосковный ансамбль песни и танцы „Истра“ имени Ширшова». Артисты представили театрализованный музыкальный отрывок из своего большого концерта.

Зрители встречали каждое выступление громкими аплодисментами, выражая благодарность артистам за их труд и любовь к фольклорному искусству.

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