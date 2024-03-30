30 марта 2024, 12:27

Концерт духового оркестра «Юниор-Бэнд» пройдет в Химках 7 апреля

Администрация Химки г.о.
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Отчетный концерт духового оркестра «Юниор-Бэнд» пройдет в Центральной детской школе искусств Химок 7 апреля. Начало мероприятия намечено на 17:00.

По словам муниципального депутата и директора Центральной детской школы искусств Инны Монастырской, концерт станет настоящим подарком для любителей духовой музыки и наполнит зрителей положительными эмоциями.

В рамках этого выступления к оркестру присоединятся профессиональные музыканты, студенты высших учебных заведений и артисты известных коллективов, таких как Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета.

«Первое отделение концерта будет состоять из военно-патриотических песен отечественных композиторов, классиков и современников. В программу второго отделения будут включены оригинальные произведения для духового оркестра 20-21 века, написанные преимущественно зарубежными композиторами», - добавила Инна Монастырская.

Детский духовой оркестр «Юниор Бэнд» был создан в 2012 году и активно развивается. Коллектив оркестра также принимает активное участие в реализации проекта губернатора Андрея Воробьева «Культура Подмосковья».

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Химки Концерты Музыка
30 марта 2024, 13:18
Школьники из Шатуры победили на региональном этапе чемпионата «Профессионалы»
Администрация Шатура г.о.
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Школьники из городского округа Шатура одержали победу на региональном этапе чемпионата «Профессионалы». Теперь им они отправятся на всероссийский этап соревнований.

Восьмиклассник школы села Кривандино Кирилл Филин победил в состязаниях по производству мебели на чемпионате высоких технологий-2024 в Московской области. Второе место занял Денис Провоторов.

К соревнованиям ребят готовил учитель технологии по имени А. А. Копейкин. Теперь молодым людям предстоит представить Московскую область на всероссийском этапе чемпионата.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Школьники Шатура
30 марта 2024, 12:48
Военно-спортивную эстафету «Готов к защите Отечества» провели в Домодедове
Администрация Домодедово г.о.
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Военно-спортивная эстафета «Готов к защите Отечества» прошла в Домодедове. В соревнованиях приняли участие команды из учебных заведений городского округа.

Участники прошли через 10 этапов, включая различные испытания от силовой подготовки до шифровки. Время на прохождение всех этапов составляло не более двух часов. Каждая команда продемонстрировала высокий уровень подготовки и профессионализма.

После завершения соревнований призовые места распределились следующим образом: первое место заняла команда филиала РГГУ «Азимут», второе место досталось Домодедовской школе № 1 «На страже небес», а третье - команде Белостолбовской школы «Мотострелки».

«Поздравляем команды с отличными результатами!» - подчеркнули в администрации городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Город Домодедово
30 марта 2024, 02:22
Уникальная методика. Беременных с тяжелой патологией научились спасать в Подмосковье
Freepik
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Врачи ГБУЗ МО «Видновский перинатальный центр» запатентовали и успешно применяют уникальную технологию по спасению беременных с врастанием плаценты. Акушер-гинеколог родового отделения центра Михаил Белоусов рассказал в интервью ведущей «360» Юлии Минаковской, что это за патология, и какие возможности появились у врачей с новой методикой проведения операции.

Собеседник «360» отметил, что врастание плаценты является «очень грозной акушерской патологией». Она может появиться после предыдущего кесарева сечения.

«Плодное яйцо при следующей беременности имплантируется в рубец на матке и там начинает расти. Оно врастает в рубец, и происходит грозная патология», - объяснил врач.

По его словам, в Подмосковье создана четкая маршрутизация таких пациенток. Если при ранней диагностике (первый и второй скрининг) выявляется патология, то беременные, независимо от места жительства в регионе, направляются на дообследование или отправляются в Видновский ПЦ.

На вопрос ведущей, что эта за методика, и из каких этапов она состоит, врач ответил, что ключевым моментом является подготовка пациентки к данной операции. В 28 недель женщина госпитализируется для заготовки аутоплазмы (из ее крови).

Далее уже во время операции врачи сначала достают ребенка, потом ушивают матку и отделяют один орган, который врос. По словам Белоусова, это очень кропотливая работа. На следующем этапе применяется цифровое оборудование, в частности аппарат Cell Saver.

«Когда происходит кровотечение, мы можем этим аппаратом собрать кровь пациентки. Она просто фильтруется, а после этого возвращается обратно пациентке. Непосредственно при врастании плаценты, рубце на матке, мы это используем всегда», - подчеркнул Белоусов.

Врачи центра практикуют эту операцию с 2014 года, постоянно ее совершенствуя и сохраняя репродуктивное здоровье женщин, резюмировал собеседник «360».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Беременность Больницы Врачи Женщины Технологии
29 марта 2024, 23:44
Команда из Домодедова по тэг-регби стала призером областных соревнований
Домодедовская школа № 7
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Команда спортсменов из Домодедова по тэг-регби показала высокие результаты на областных соревнованиях. Финал спортивной лиги состоялся в Ногинске.

В соревнованиях принимали участие 28 команд. Все они состоят из учеников образовательных учреждений Московской области. Городской округ Домодедово представляла команда девочек и мальчиков школы № 7.

Глава округа Михаил Ежокин подчеркнул, что в упорной борьбе юноши завоевали третье место.

«Поздравляю ребят и их тренера! Это хороший результат. Болеем за наших!» - добавил Михаил Ежокин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Город Домодедово

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