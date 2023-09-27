Концерт для участников СВО прошел в госпитале имени Бурденко в Балашихе

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Помощь в проведении концерта оказала Русская община Балашихи.

«Мы оказываем комплексную помощь, передаем вещи, помогаем госпиталям. Это нужное дело, потому что люди много что испытали и нам в тылу сложно это передать. Им нужна поддержка, а мы хотим сделать что-то хорошее, вкладываем в это свои эмоции и время. Наши артисты своим выступлением хотят подарить бойцам приятное времяпрепровождение», - рассказал старший администратор Русской общины Балашихи Виктор Борзов.

Перед ранеными бойцами выступили всемирно известная звезда джаза - народный артист России Даниил Крамер, первая российская исполнительница, завоевавшая награды международного джазового конкурса в Монтре Юлиана Рогачева, контрабасист, лауреат многих джазовых конкурсов Михаил Дмитриев и другие артисты.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что одна из первостепенных задач в текущих условиях - сделать так, чтобы все нуждающиеся в реабилитации и протезировании бойцы СВО получили помощь в регионе.

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«Многие народы отмечали, что музыка придает сил. Древние эллины считали, что человек, который владеет копьем и мечом - это еще не воин. Воином он становился, когда умел играть на кифаре и писать стихи. Потому что мало владеть щитом и мечом, необходимо знать, против кого повернуть оружие. Музыка настраивает душу», - сказал Даниил Крамер.