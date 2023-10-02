Концерт для участников клуба «Активное долголетие» прошел в Ленинском округе

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Проект «Активное долголетие» реализуют для пенсионеров Подмосковья по инициативе губернатора Андрея Воробьева уже четыре года. За это время в Ленинском округе разработали множество интересных программ для пожилых. Они могут попробовать себя в вязании, танцах, вокале, йоге, психологии, плавании и даже декупаже. Каждый найдет себе занятие по душе.

На сегодняшний день в Ленинском округе проживают свыше 40 тысяч пожилых людей, и практически каждый 10-й из них - участник проекта, а это более четырех тысяч человек серебряного возраста.

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