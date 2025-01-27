Концерт для семей участников СВО прошел в Воскресенске

Анатолий Образцов исполнил сочинения зарубежных и русских композиторов, в том числе напевы творца армянской культуры Комитаса, «Ave verum» Моцарта, «Ave Maria» Каччини. Христианскую тему продолжили в романсах «Склоняясь к юному Христу» фон Баха, «У врат обители святой» Рахманинова на стихи Лермонтова, «Ангел» Эрлиха, «Молитва» Булахова и «Сказе о 12 разбойниках».

Ведущей программы стала Ольга Потапова. На сцене также выступили преподаватели «Воскресенской детской школы искусств» Наталья Николаева и Светлана Черных в составе струнного квартета «Рондо».

Заслуженный артист России Анатолий Образцов трудился в ансамбле песни и пляски Российской армии имени Александрова, хоровой капелле имени Юрлова, являлся солистом Московской филармонии, артистом хора Государственной симфонической капеллы России под руководством Валерия Полянского. Сегодня Анатолий Образцов - солист хора Иерусалимского храма в Воскресенске. Он ежегодно участвует в концертах «Под сенью дивных алтарей» совместно с учащимися школ искусств.