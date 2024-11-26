Концерт для детей с ОВЗ прошел ко Дню матери в Шатуре

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В концерте приняли участие 30 семей, в которых растут дети-инвалиды. В исполнении юных артистов прозвучали стихи и песни. Все они были посвящены самому близкому и родному человеку - маме.

«Каждой маме живется относительно непросто. Наша задача - маму переключить в состояние детства, погрузить в веселое настроение и создать теплую атмосферу радости. Мы сегодня попробуем на 40 минут погрузиться в это состояние», - сказала руководитель православного семейного дома «ИХТИС» Наталья Семенова.

После концерта для семей подготовили чаепитие, а дети изготовили для родных подарки.

«Концерт очень теплый, приятный. Атмосфера дружеская. Для мам - удовольствие посидеть и послушать», - сказала мама особенного ребенка Наталья Шундина.

Матерей поздравили депутаты партии «Единая Россия». Они вручили им букеты цветов и памятные подарки.

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