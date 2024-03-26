Концерт благотворительного фонда Владимира Спивакова прошел в Солнечногорске
В концертном зале детской школы искусств в Солнечногорске состоялся гала-концерт международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. Его провели в рамках проекта «Настоящее будущего».
На мероприятии выступили стипендиаты фонда и учащиеся Солнечногорской, Сенежской и Меднелеевской детских школ искусств.
Заместитель главы городского округа Николай Минаев выразил признательность за высокий уровень местных музыкальных школ и их вклад в развитие талантов молодых исполнителей, отметив значимость такого обмена опытом с московскими сверстниками.
Проект «Настоящее будущего» отмечает 30-летие фонда Владимира Спивакова, направленного на поддержку молодых талантов. Концерты проекта проходят не только в Подмосковье, но и в ведущих концертных залах Москвы.
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