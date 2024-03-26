Концерт благотворительного фонда Владимира Спивакова прошел в Солнечногорске

Читайте нас в:

На мероприятии выступили стипендиаты фонда и учащиеся Солнечногорской, Сенежской и Меднелеевской детских школ искусств.

Заместитель главы городского округа Николай Минаев выразил признательность за высокий уровень местных музыкальных школ и их вклад в развитие талантов молодых исполнителей, отметив значимость такого обмена опытом с московскими сверстниками.

Проект «Настоящее будущего» отмечает 30-летие фонда Владимира Спивакова, направленного на поддержку молодых талантов. Концерты проекта проходят не только в Подмосковье, но и в ведущих концертных залах Москвы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».