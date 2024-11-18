Концерт балетной студии «Фуэте» пройдет в Котельниках 23 ноября
Жители и гости Котельников смогут насладиться волшебством балета на большом концерте образцового коллектива «Балетная студия „Фуэте“». Мероприятие обещает стать ярким событием в культурной жизни города, предлагая зрителям уникальную возможность увидеть выступления артистов Московского государственного академического театра «Русский балет».
Концертная программа будет разделена на два отделения, каждое из которых подарит зрителям незабываемые впечатления. Московский государственный академический театр «Русский балет» - это коллектив с богатой историей и признанным мастерством, который с начала XX века радует публику своими изысканными постановками и высоким уровнем исполнения. Театр активно участвует в культурной жизни России и завоевывает престижные награды на международных конкурсах.
Балетная студия «Фуэте», основанная в 2012 году под руководством талантливого балетмейстера Элины Никифоровой, уже успела завоевать признание и уважение в Котельниках. В 2016 году студии было присвоено звание «Образцовый коллектив», что подтверждает высокий уровень ее участников и качество постановок.
Концерт состоится 23 ноября в 17:00 в ДК «Белая Дача». Вход на мероприятие свободный, что делает его доступным для всех желающих приобщиться к прекрасному миру балета.
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