10 февраля 2025, 14:31

Концерт ансамбля «La Fiamma» пройдет в парке «Патриот» в Одинцове 16 февраля

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Все любители музыки могут посетить концерт хорового ансамбля «La Fiamma», который пройдет 16 февраля в 15:00 в Одинцове. Программу подготовили под руководством Ольги Заборонок и концертмейстера Николая Манакова.

В парке Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» прозвучат произведения хоровой и вокальной музыки, охватывающие эпохи от ренессанса до современности. Концерт обещает быть насыщенным и разнообразным.

Вход на мероприятие свободный для всех. Рекомендуемый возраст посещения - от 12 лет.

Событие организовали в рамках проекта «Музыкальный салон „Классика рядом“, который реализуется Департаментом культуры Министерства обороны Российской Федерации, Московской государственной консерваторией имени Петра Ильича Чайковского и Фондом развития культуры „Во благо“.

Одинцово Концерты Музыка
10 февраля 2025, 14:34
Политолог Александр Дугин провел патриотическую лекцию в Одинцове
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Философ и политолог Александр Дугин провел встречу с депутатами, общественниками и представителями образовательной сферы в Одинцове. Мероприятие организовал Владимир Кленин из центра Патриотического Воспитания «Память Отечества».

Главными темами стали подвиги солдат Великой Отечественной войны, патриотическое воспитании молодежи и важность традиционных ценностей.

Кленин рассказал о проекте «Уроки мужества», в рамках которого уже провели лекции о патриотизме в 28 школах Подмосковья, а также о работе военкоров и жизни Дарьи Дугиной, погибшей в результате атаки в 2022 году.

Александр Дугин, общаясь с аудиторией в формате «вопрос-ответ», подчеркнул значимость традиционного воспитания и семейных ценностей, а также необходимость единства народа. Он отметил, что важно помнить героическое прошлое для формирования осознанных граждан, которые ценят мир.

Стоит отметить, что в конце встречи участники поблагодарили Дугина за полезный диалог, направленный на сохранение исторической памяти.

Одинцово История Патриотизм
10 февраля 2025, 13:38
Раменская городская прокуратура провела выездной прием в социальном центре
Медиасток.рф
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Заместитель раменского городского прокурора Роман Терентьев совместно со старшим помощником городского прокурора Викторией Хайрутдиновой провели выездной прием жителей. Встреча прошла в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Раменский».

На прием пришли 13 жителей. Их вопросы касались соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов, сферы здравоохранения и ЖКХ. Всем обратившимся дали подробные разъяснения.

По результатам приема принято два обращения, ход рассмотрения которых поставили в городской прокуратуре на контроль.

Роман Терентьев и Виктория Хайрутдинова рассказали присутствующим о новых изменениях в законодательстве по вопросам предоставления льгот для инвалидов и разъяснили порядок обращения в органы прокуратуры в случае нарушения прав.

Одинцово История Патриотизм
10 февраля 2025, 13:35
Еще 33 центра соцобслуживания отремонтируют в Подмосковье в 2025 году
Министерство социального развития Подмосковья
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В 2025 году в Московской области планируют провести капитальный ремонт в 33 социальных учреждениях, предоставляющих услуги детям, пенсионерам и инвалидам. На эти цели из бюджета выделили 1,5 миллиарда рублей.

Среди объектов, где пройдут работы, оказались центры соцобслуживания, добрые дома, пансионаты и оздоровительные лагеря для детей.

«В наших учреждениях ежегодно получают социальные и реабилитационные услуги более 200 тысяч жителей Подмосковья. Для нас важно, чтобы в центрах были созданы максимально комфортные условия для пребывания\", - подчеркнул министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Работники заменят кровлю, окна, инженерные сети, обновят внутреннюю и внешнюю отделку, входы и выходы, а также благоустроят прилегающую территорию.

Ремонт начнется уже в ближайшие месяцы и продлится до конца года.

Ремонтные работы
10 февраля 2025, 13:29
Диктант ко Дню российской науки прошел в Подмосковье
Министерство образования Московской области
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Первый всероссийский научный диктант «Наука во имя Победы» прошел в Подмосковье в День российской науки 8 февраля. В нем участвовали школьники старших классов, а также студенты и все желающие.

Диктант провели на базе Государственного гуманитарно-технологического университета. Он направлен на привлечение внимания молодежи к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также роль науки в этом событии, сообщили в Минобразования Подмосковья.

Задания были связаны с важными открытиями и разработками советских ученых, в том числе с атомным проектов, достижениями в области медицины и химии и многим другим.

«В нашем университете состоялись очень значимые для всего Подмосковья мероприятия, объединившие педагогическую, студенческую общественность, представителей общественных движений и законодательных органов всех уровней. Для меня очень важно, что в этих активностях областного значения я участвовала не только как ректор нашего университета, но и как председатель общественного совета при Министерстве образования Московской области», - отметила ректор Галина Скударева.

В университете также прошла акция «Педагогическая наука в годы Великой Отечественной войны». В ее рамках прошли открытые лекции и интерактивы.

Школьники Студенты

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