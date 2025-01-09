Концерт академического хора пройдет в ДК «Луговая» в Лобне 12 января
Жителей Лобни пригласили на концерт «Музыкальная фантазия» академического хора Дома культуры «Луговая», которым руководит почетный работник культуры Андрей Рязанцев. Мероприятие пройдет 12 января в 15:00. Концертмейстер — Татьяна Рязанцева.
В программе - народные песни, духовая музыка, современные композиции, а также русская и зарубежная классика. По словам организаторов, прослушивание хоровой музыки оказывает позитивное влияние на эмоциональное и психическое состояние человека, снижает стресс и тревожность.
Концерт пройдет в воскресенье 12 января. Начало - в 15:00. Жители могут посетить представление бесплатно.
Дом культуры «Луговая» располагается в Лобне в доме № 1Б на улице Научный городок.