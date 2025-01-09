Концерт академического хора пройдет в ДК «Луговая» в Лобне 12 января

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В программе - народные песни, духовая музыка, современные композиции, а также русская и зарубежная классика. По словам организаторов, прослушивание хоровой музыки оказывает позитивное влияние на эмоциональное и психическое состояние человека, снижает стресс и тревожность.

Концерт пройдет в воскресенье 12 января. Начало - в 15:00. Жители могут посетить представление бесплатно.

Дом культуры «Луговая» располагается в Лобне в доме № 1Б на улице Научный городок.