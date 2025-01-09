09 января 2025, 15:07

Концерт академического хора пройдет в ДК «Луговая» в Лобне 12 января

Unsplash
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Жителей Лобни пригласили на концерт «Музыкальная фантазия» академического хора Дома культуры «Луговая», которым руководит почетный работник культуры Андрей Рязанцев. Мероприятие пройдет 12 января в 15:00. Концертмейстер — Татьяна Рязанцева.

В программе - народные песни, духовая музыка, современные композиции, а также русская и зарубежная классика. По словам организаторов, прослушивание хоровой музыки оказывает позитивное влияние на эмоциональное и психическое состояние человека, снижает стресс и тревожность.

Концерт пройдет в воскресенье 12 января. Начало - в 15:00. Жители могут посетить представление бесплатно.

Дом культуры «Луговая» располагается в Лобне в доме № 1Б на улице Научный городок.

Лобня Концерты Песни Музыка
09 января 2025, 15:49
Конкурс фотографий природы пройдет в Истре до 1 февраля
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В городском округе Истра в третий раз стартовал конкурс «Снежнолесье 2025». Фотографии природы от участников принимают до 1 февраля.

Для победы необходимо сделать несколько качественных снимков природы в подмосковных лесах. Участники могут запечатлеть заснеженный лес на фотоаппарат или телефон. Снимки необходимо прикрепить под постом в телеграм-канале «Мособл Комлес» или на других каналах лесничеств. Конкурсанты должны подписать под фото где и когда сделали снимок, а также указать название лесничества и поставить хештег #снежнолесье2025. Работы, которые сгенерировала нейросеть, к участию не допустят.

Подписчики вместе с лесничеством выберут пять самых удачных снимков. Победители получат подарок от комитета лесного хозяйства Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, насколько важна санитарная уборка леса.

Фото Природа Истра конкурсы
09 января 2025, 15:09
Минтранс Подмосковья предупредил о возможной гололедице на дорогах
Минтранс Московской области
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Синоптики объявили о возможных осадках и угрозе гололеда в Подмосковье. Дорожные службы Московской области готовы к работе в сложных погодных условиях, сообщил Минтранс региона.

Дорожники будут проводить противогололедную обработку в первую очередь на мостах, эстакадах, крутых поворотах и съездах.

Водителей призвали быть осторожными: соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию, избегать резких маневров и аккуратно парковаться. Кроме того, рекомендуется снижать скорость перед пешеходными переходами и пропускать пешеходов.

При возникновении чрезвычайной ситуации или ДТП следует позвонить по номеру 112. Если остановка на обочине вынужденная, то нужно покинуть машину и уйти за пределы проезжей части.

Дороги Погода Водители
09 января 2025, 15:06
Глава Лобни Анна Кротова провела оперативное совещание по итогам праздников
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В администрации Лобни прошло оперативное совещание, где руководители городских служб отчитались о работе в праздники. Обстановка была спокойной, в Рождество храмы посетили более тысячи человек.

Зарегистрировано 14 происшествий. Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 10 аварий без пострадавших и задержали трех водителей в нетрезвом состоянии.

Специалисты МЧС отработали 25 вызовов, в том числе 16 - помощь другим регионам. В первый рабочий день загорелась мебель в квартире на Ленина, 16. Очаг оперативно ликвидировали. В происшествии пострадавших не было.

Котельные работали в штатном режиме. В новогодние каникулы четыре раза отключали горячую воду, чтобы отремонтировать трубы. Все работы были плановыми и завершались до 16:00. Электричество поступало в жилые дома в нужном объеме. Специалисты также подключили к электроэнергии школу № 5.

Медики выполнили 1051 выезд, из них 469 - по скорой помощи. В новогоднюю ночь помогли 93 жителям Лобни. Дежурные терапевты и сотрудники неотложки работали все каникулы. К ним обратились 1955 пациентов. Терапевты Центральной поликлиники уже возобновили приемы.

За прошедшую неделю в Лобне родились девять детей.

«Благодарю все городские службы за слаженную работу в период праздников», - написала в своем телеграм-канале глава Анна Кротова.

Лобня
09 января 2025, 15:01
Подмосковный донорский центр проведет конкурс детских рисунков
Медиасток.рф
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Новогодний конкурс детских рисунков продолжается в подмосковном Центре крови. Его итоги объявят 14 января, а победители получат пригласительные на одну из культурных площадок Москвы.

Конкурс для январских доноров с призами «Давайте верить в чудеса» стартовал в преддверии Нового года в соцсетях учреждения, рассказали в региональном Минздраве. Для участия нужно сдать кровь, быть подписанным на VK или Telegram центра и прислать туда рисунок своего ребенка.

«Допускается участие маленьких братишек, сестренок, племянников или племянниц - как они представляют и понимают, кто такой донор крови. Авторы лучших рисунков получат пригласительные на одну из культурных площадок столицы. Рисунки юных художников украсят стены Центра крови», - сказала начальник отдела по связям с общественностью областного центра крови Елена Денисова.

Дети Больницы конкурсы

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