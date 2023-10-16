Компьютерный томограф установят в новой поликлинике на Кузьминской улице в Котельниках

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Жители подняли на встрече вопросы транспортной доступности новой поликлиники и обеспеченности учреждения специалистами.

«На Кузьминской улице мы строим поликлинику: <…> она будет в пять этажей. Все, кто мимо ходит или ездит, уже видите: <…> сейчас заканчивают застройщики кровлю, к зиме вставят окна, закроют тепловой контур, зайдут с отделкой», - сказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Он добавил, что новую поликлинику откроют в конце 2024-го - в начале 2025 года.

«Глава города детально рассказал о том что делается на сегодняшний день, какие у нас планы на ближайшие три года. Был удивлен или мало информирован, что многое делается, в городе выделяются очень значительные средства - как выяснилось, не столько из городского, сколько из областного бюджета и федерального», - отметил житель Южного микрорайона Юрий Геращенко.

На встрече с жителями присутствовал и главный врач Котельниковской городской поликлиники. Он отметил, что новое учреждение сможет полностью закрыть потребности жителей в медицинской помощи.

«У нас появится свое оборудование, причем я хочу анонсировать компьютерный томограф. Я очень счастлив, что удалось его пробить, и счастлив, что мы согласовали такой мощный компьютерный томограф: ни в одной поликлинике Московской области пока такого нет», - поделился главный врач Котельниковской городской поликлиники Дмитрий Полынин.

Он также добавил, что для новой поликлиники предстоит набрать опытных специалистов.

Кроме того, автопарк медицинской службы округа пополнили две новые машины неотложной помощи с модернизированными системами для установки носилок, укладки лекарств и инструментов.

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