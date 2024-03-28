Комплексный центр соцобслуживания и реабилитации «Пушкинский» отметил юбилей

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Участники проекта «Активное долголетие» и специалисты отделения психолого-педагогической помощи подготовили концертную программу. Они исполнили свои любимые песни, прочли стихи, а также показали миниатюру по рассказу А. П. Чехова «Неудача».

В мероприятии приняли участие как члены проекта «Активное долголетие», так и дети.

Центр «Пушкинский» все время меняется. Недавно в нем открыли творческие мастерские, рассказал руководитель КЦСОиР «Пушкинский» Артем Савин.

«Заработал класс по растениеводству, фотодело, компьютерный класс. Перенимаем опыт, развиваемся. Сейчас будет конкурс „Лучший по профессиям“», - добавил он.

По случаю праздничного события почетными грамотами главы Городского округа «Пушкинский» наградили сотрудников учреждения, а также вручили благодарственные письма и от руководства центра.