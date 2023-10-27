Комплексное обследование на аллергены стало доступно детям в Подмосковье
Отделение детской аллергологии открылось на базе НИКИ детства в начале года. С октября маленькие пациенты могут пройти комплексное обследование на аллергены и получить консультацию специалиста по полису ОМС.
В отделении работают круглосуточный и дневной стационары. Получить помощь там могут пациенты с аллергическим ринитом, бронхиальной астмой, атопическим дерматитом и другими заболеваниями.
По словам аллерголога-иммунолога Марины Малиновской, комплексная услуга ласт возможность проходить диагностику бесплатно по полису ОМС.
«В списке исследования на многие возможные аллергены - перхоть домашних животных, различные продукты, пыльца разных растений, пылевые клещи, плесневые грибы и другие», - сказала она.
По результатам диагностики врач составит план лечения и даст рекомендации по созданию гипоаллергенного быта и питания.
Записаться на консультацию и обследование можно по направлению лечащего врача из поликлиники.
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