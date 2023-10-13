Комплексное благоустройство дворов завершили в Реутове

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Глава городского округа Реутов Станислав Каторов рассказал, что ремонт дворов проводят ежегодно по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. На этот раз работы завершили раньше срока, и жители округа уже могу оценить обновленные дворы по 20 адресам.

В пресс-службе Реутова уточнили, что по восьми адресам провели комплексное благоустройство дворов. Там заменили бордюрные камни, асфальтовое покрытие и обновили тротуары. Еще в 12 дворах обустроили пешеходные дорожки.

«Комфортная городская среда начинается с малого - удобных скамеек, работающих фонарей, современного двора. Поэтому в нашем городе вопрос обновления придомовых территорий является одним из приоритетных», - отметил Станислав Каторов.

Глава добавил, что специалисты также установили новые детские площадки на улицах Молодежной, Южной, Комсомольской, Котовского и Юбилейный проспект. Кроме того, модернизировали площадку вблизи дома № 9 на Юбилейном проспекте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что ремонт подъездов в домах региона завершат до ноября. Сейчас уже выполнено 86% работ.

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