Комплексное благоустройство дворов в Чехове завершат с опережением графика

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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Работы ведутся с опережением графика, но при этом с соблюдением всех технологий. На объекте задействованы около 15 рабочих.

На улице Чехова у дома 57 подрядчик также проводит комплексное благоустройство дворовой территории. Два крупных объекта в Чехове ведут параллельно. Окончание всех работ по двум адресам запланировано уже на следующую неделю.

Михаил Собакин также встретился с жителями, которые выразили желание изменить месторасположение скамеек. Жительница дома № 9 обратила внимание на отсутствие уборки в подъездах. Глава поручил профильным службам решить озвученные вопросы.

Напомним, что в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в этом году в городском округе Чехов запланированы работы по благоустройству восьми дворов. Работы идут по графику, и все дворы будут благоустроены до конца лета.