Комплексное благоустройство дворов началось в Воскресенске

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Согласно муниципальным контрактам, первые работы выполнят на дворовых территориях по улице Быковского, Победы и Первомайская, а также в поселке Фосфоритный и селе Конобеево.

Далее благоустройство проведут во дворах на улице Ломоносова, Московская, Некрасова и Беркино.

Все работы по благоустройству по всем адресам завершат к осени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».