19 марта 2024, 11:38

Комплекс по переработке отходов в Кашире реконструируют к августу

Главгосстройнадзор МО
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Строители приступили к реконструкции комплекса по переработке отходов в Кашире. В рамках работ на КПО модернизируют существующие очистные сооружения фильтрата и системы дегазации с последующей рекультивацией объекта размещения отходов.

Согласно проекту, на объекте предусмотрено обустройство активной системы сбора и утилизации свалочного газа для карт захоронения бытовых отходов. Помимо этого, запланировано строительство двух дополнительных локальных очистных сооружений фильтрата производительностью 200 кубометров в сутки.

Эксперты «Мособлстройцнил» провели оценку соответствия выполненных строительно-монтажных работ требованиям проектной документации очистных сооружений. Кроме того, лаборатория Главгосстройнадзора Московской области проверила прочность бетона методом отрыва со скалыванием. Это самый надежный способ оценки прочности бетонных конструкций.

Реконструкцию КПО планируют завершить в августе 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Кашира Мусор
19 марта 2024, 12:22
Итоги студенческого конкурса профессионального мастерства в сфере туризма подвели в Подмосковье
Министерство образования Московской области
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Церемония закрытия регионального этапа чемпионата «Профессионалы» прошла в Серпуховском колледже. Об итогах конкурса сообщили в пресс-службе министерства образования.

Участники из разных образовательных учреждений Подмосковья продемонстрировали свои навыки и знания в сфере туризма. В итоге первое место занял Серпуховской колледж в составе Софьи Пивоваровой и Александры Румянцевой. Наставником студентов выступила Ирина Закатина.

Второе место также досталось студентам Серпуховского колледжа - Анне Гусевой и Елене Вырупаевой.

Третье место заняли Елизавета Пикуль и Лидия Зуброва из колледжа при Российском государственном университете туризма и сервиса.

Победители регионального этапа примут участие в отборочных соревнованиях к национальному чемпионату.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Туризм Серпухов Студенты конкурсы
19 марта 2024, 12:15
Подмосковные студенты-кинологи примут участие в региональном этапе чемпионата «Профессионалы»
Министерство образования Московской области
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Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству впервые пройдет на базе Губернского колледжа с 26 по 30 марта. Будущие кинологи продемонстрируют теоретические знания и практические навыки работы с собаками.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, в соревновании примут участие пять студентов из нескольких колледжей Подмосковья.

Конкурсные задания включают в себя несколько этапов. Студенты покажут, как правильно ухаживать за собаками, как подготовить животное для службы в различных ведомствах, а также ответят на вопросы жюри о правилах разведения и отбора пород.

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Щелково Студенты
19 марта 2024, 12:13
«Доверие — это ответственность». Воробьев — о результатах выборов президента в Подмосковье
Медиасток.рф
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Избирательная комиссия, правоохранительный блок, весь депутатский корпус и главы городских округов проделали большую работу по организации президентских выборов, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В дни голосования на участки пришли 4,8 миллиона избирателей. «Доверие — это ответственность, а большое доверие — это большая ответственность», — сказал губернатор.

Губернатор призвал все профильные ведомства максимально внимательно и ответственно отнестись к просьбам, обращениям, жалобам жителей.

«Как известно всем, доверие - это ответственность, а большое доверие - это большая ответственность. Я не сомневаюсь, что и наша региональная команда, и все на местах это четко понимают», - подытожил Андрей Воробьев.

Он добавил, что огромную работу проделала избирательная комиссия во главе с Ильей Березкиным и вместе с командой.

«Это большая и очень ответственная работа, которую вы делаете профессионально и с максимальной самоотдачей. Мы знаем, что предшествует этим трем дням. Большая подготовка, огромное количество обходов. Работа эта сделана и сделана достойно», - рассказал Воробьев.

Депутатский корпус был максимально вовлечен в подготовку, разъяснение программ и приоритетов.

«Это всегда имеет определяющее значение. Никогда не будет большой явки и интереса, если тебя не ждут на избирательном участке и если тебе непонятно, что сделано в твоем дворе, в городе, в твоей любимой стране и Подмосковье», - объяснил губернатор.

Правоохранительный блок под руководством Виктора Паукова обеспечил высокий уровень безопасности на участках. Впервые явка - свыше 77%.

«Еще раз мои слова благодарности всем, кто участвовал. И наши коллеги-отраслевики, вас тоже хочу поблагодарить. Федеральные предприятия, где также проходили встречи, разговоры, - все было сделано все на должном уровне», - сказал глава Подмосковья.

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Избирательная комиссия, правоохранительный блок, весь депутатский корпус и главы городских округов проделали большую работу по организации президентских выборов, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В дни голосования на участки пришли 4,8 миллиона избирателей. «Доверие - это ответственность, а большое доверие - это большая ответственность», - сказал губернатор.

«Прошли большие выборы нашего президента. Мы всегда видим большой интерес к этому очень важному политическому событию. Особенно сейчас, когда все объединились вокруг понятной общей цели», - отметил Андрей Воробьев.

На протяжении трех дней голосование проходило в электронном, очном и выездном форматах.

Андрей Воробьев Выборы президента — 2024
19 марта 2024, 12:11
Подмосковье выиграло 11 медалей на отборочном этапе летней спартакиады и первенстве ЦФО по боксу
фото: СШОР по боксу Московской области
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Подмосковные спортсмены выиграли 11 медалей на отборочном этапе XII летней спартакиады учащихся России и первенстве ЦФО среди юношей 15-16 лет. Представители Московской области заняли три первых, три вторых и пять третьих мест.

Всего на соревнованиях выступили 197 спортсменов из 17 регионов России. Золотые медали в составе сборной Подмосковья завоевали: Давид Мамин в весовой категории до 50 килограммов, Аббосбек Гафуров в весовой категории до 60 килограммов и Григорий Григорян в весовой категории до 66 килограммов.

Серебряными призерами турнира стали: Муслим Орипов, Руслан Мизерков и Давид Чайков. Бронзу выиграли Мирослав Автономов, Андрей Кольцов, Егор Валишвили, Ален Овсепян и Макар Акумов.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены

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