Комплекс по госпрограмме переселения из аварийного жилья построят в Пущине

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Глава Сергей Никитенко оценил темпы и качество. На объекте выявили отставание от графика, поэтому на подрядчика наложили штрафные санкции.

На сегодня завершена облицовка фасада, монтаж наружного освещения, установлена подсветка зданий, размещены лавочки и урны, детская и спортивная площадки, обустроены парковки. Однако игровую зону необходимо доработать из-за того, что там скапливается вода.

На объекте работают 140 человек и три единицы техники. Бригада завершает отделку внутренних помещений, укладку плитки, монтажных инженерных сетей и слаботочных систем, а также электромонтажные работы. На кровле устанавливают зонты на вентиляции. Завершено благоустройство территории, устраняются небольшие недочеты.

Комплекс состоит из четырех и семиэтажного дома на 193 квартиры. Администрация округа и Министерство строительного комплекса Московской области контролируют сроки и качество выполненных работ.

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