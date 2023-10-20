Комплекс для производства и хранения мебельного оборудования построят в Щелкове
Поставщик оборудования для производства корпусной мебели и дверей Liga построит производственно-логистический комплекс в Щелкове. Проект поступил на сопровождение Центра содействия строительству Подмосковья.
В Министерстве жилищной политики Московской области уточнили, что проект планируется реализовать в три этапа. Сначала построят здание, где будут располагаться цех, офисы, учебный центр с выставочным залом, лаборатория. Затем на территории возведут помещения для хранения готовой продукции и комплектующих. Внутри установят 10 кран-балок грузоподъемностью от 10 до 20 тонн каждая.
Общая площадь комплекса составит более 16 тысяч «квадратов». Проект реализуют к концу 2024 года.
Liga - ведущий поставщик на рынке оборудования и инструмента для производства корпусной мебели и межкомнатных дверей. Компания имеет 19 представительств в России и СНГ.
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