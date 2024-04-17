Комплекс аварийных построек снесли в Шаховской

По словам министра Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, здания долгое время не эксплуатировались и пришли в негодное состояние. После смены собственника объектов решили снести ветхие здания.

«Полуразрушенные сооружения были включены в перечень для ликвидации, затем в первом квартале 2024 года выполнен демонтаж шести объектов. В настоящее время работы завершены, территория свободна от аварийных объектов и строительного мусора», - рассказал Гордиенко.

Всего на территории городского округа Шаховская выявлено 46 объектов незавершенного строительства, в том числе 36 аварийных. На сегодняшний день снесли, достроили и привели в соответствие 32 объекта.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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