Компетенции руководителей 84 управляющих компаний проверят в Подмосковье

Источник фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

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Ведомство уже начало процесс обновления работы с управляющими компаниями. В сотрудничестве с отраслевыми экспертами состоялась встреча с представителями трех управляющих компаний из Люберец и Раменского, в ходе которой оценили качество и эффективность их деятельности.

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Светлана Викулова подчеркнула важность кадровых вопросов и необходимость разработки критериев эффективности работы сотрудников.

«Мы со своей стороны пропишем квалификационные требования и разработаем систему оценки для руководителей управляющих компаний, а также определим четкие зоны ответственности», - добавила Викулова.

Министерство выделило пять блоков показателей, необходимых для оценки работы управляющих компаний: нормативно-правовая база, экономические показатели, работа с населением, кадровая политика, а также производственная база управляющих компаний и их готовность к зимнему сезону.

Специалисты продолжат работу по оценке профессиональных качеств управляющих компаний на регулярной основе, проведя встречи и собеседования еще с 84 управляющими организациями региона.

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