Компенсационные автобусы запустят от станции Подсолнечной до Головково с 21 по 28 октября

Дольщикам проблемного ЖК «Белые Росы» в Котельниках начали выдавать ключи

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Владельцам квартир в двух 25-этажных домах с подземным паркингом в ЖК «Белые Росы» начали выдавать ключи от жилплощади. В марте 2017 года его признали проблемным, а в этом — сдали.

В домах более 900 квартир, ЖК окружен хвойным лесом, есть выход в Кузьминский лесопарк.

«Много было всего, много инстанций прошли. Кто смог продать - продали. Были тяжбы, суды, были переживания, что ни денег ни квартир. Спасибо всем инициативным людям, что на обманутых дольщиков обратили внимание», - поблагодарила собственница квартиры Любовь Алексеевна.

«Выдача ключей началась с прошлого четверга. За эту неделю мы выдали порядка 50 ключей. В день выдается по 15-16 ключей от квартир. Каждая по полчаса. Запись плотная. Люди идут активно, принимают свои квартиры „, - сообщила сотрудник УК „Октябрь“ Юлия Кириллова.

Семья Жуковых планировала заехать в свою квартиру еще в 2015 году.

«Квартира у меня с ремонтом, квартира однокомнатная, вид из окна мне очень нравится, красивые дома, зелень, батареи уже топятся, я всем довольна», - сообщила владелец квартиры Валентина Жукова.

Получивших ключи от своих квартир дольщиков навестил глава округа Сергей Жигалкин.

«Сколько раз встречались, сколько проблем, помню, как по подвалам затопленным ходили. По этажам, размороженным крышам <…> Важно сказать, что в Котельниках не осталось ни одного проблемного корпуса обманутых дольщиков», - заявил Жигалкин.

По его словам, в 10 минутах ходьбы строится образовательный комплекс. Он будет состоять из школы на 2,1 тысячи мест и детского сада еще на 350 детей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что Подмосковье в этом году полностью закроет проблему с обманутыми дольщиками.

Их было свыше 117 тысяч, но осталось 8,4 тысячи. Права восстановят уже менее чем за три месяца.

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