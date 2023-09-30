Компас, фонарик, вода и напарник. Грибникам Подмосковья напомнили о правилах похода в лес

Читайте нас в:

«В первую очередь необходимо узнать местность, куда собираетесь идти за грибами. Уметь ориентироваться по сторонам света, уметь пользоваться компасом», - подчеркнул он.

Грибникам необходимо брать с собой воду с запасом, полностью заряженный мобильный телефон и фонарик. Если у человека есть хронические заболевания, то нужно не забыть лекарства.

«Прежде, чем идти в лес, необходимо сказать родственникам, друзьям или соседям, в каком направлении планируете ехать и куда двигаться», - добавил Зябликов.

Иногда, пояснил он, родственники потерявшихся попросту не знают, в какой лес пошел человек.

Отправляться на тихую охоту лучше не в одиночку, а минимум парой - особенно пожилым людям. Так больше шансов, что в случае непредвиденной ситуации получится позвать на помощь.

Паника - главный враг того, кто заблудился в лесу. Зябликов посоветовал не тратить время на бесполезные звонки, чтобы не посадить аккумулятор телефона. Достаточно позвонить один раз на номер 112: объяснить, где заходили в лес и в какую сторону двигались.

«Самое главное не двигаться, не уходить с места звонка и плутать. По звонку в Систему-112 можно примерно определить радиус, где человек находился. Туда выдвинется спасательная группа», - обратил внимание поисковик.

Поисковый транспорт, добавил он, при езде по просекам издает дополнительные звуковые сигналы - чтобы потерявшемуся было легче ориентироваться. Мобильный телефон, заключил Зябликов, при этом надо держать под рукой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».