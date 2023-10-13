Компанию в Подмосковье оштрафовали на 400 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства
Судебные приставы Московской области взыскали 400 тысяч рублей штрафа со строительной организации. Причиной послужило нарушение миграционного законодательства.
Во время внеплановой проверки сотрудники миграционной службы обнаружили, что иностранный гражданин занимался трудовой деятельностью, а его работодатель не уведомил местный орган миграционной службы в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Такое нарушение подпадает под часть 4 статьи 18.15 КоАП РФ. Изучив материалы дела, суд применил административное наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей к строительной компании, которая нарушила миграционное законодательство.
Исполнительный документ был направлен в Сергиево-Посадский районный отдел судебных приставов ГУФССП России по Московской области. В рамках исполнительного производства сотрудники службы вынесли постановление о запрете регистрации транспортных средств должника.
Поскольку штраф не был оплачен в установленный законом срок, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительного сбора и обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счету должника в банке. В результате данной меры принудительного взыскания с расчетного счета строительной компании были списаны 400 тысяч рублей административного штрафа и 28 тысяч рублей исполнительского сбора.
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