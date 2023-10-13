Компанию в Подмосковье оштрафовали на 400 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства

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Во время внеплановой проверки сотрудники миграционной службы обнаружили, что иностранный гражданин занимался трудовой деятельностью, а его работодатель не уведомил местный орган миграционной службы в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Такое нарушение подпадает под часть 4 статьи 18.15 КоАП РФ. Изучив материалы дела, суд применил административное наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей к строительной компании, которая нарушила миграционное законодательство.

Исполнительный документ был направлен в Сергиево-Посадский районный отдел судебных приставов ГУФССП России по Московской области. В рамках исполнительного производства сотрудники службы вынесли постановление о запрете регистрации транспортных средств должника.

Поскольку штраф не был оплачен в установленный законом срок, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительного сбора и обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счету должника в банке. В результате данной меры принудительного взыскания с расчетного счета строительной компании были списаны 400 тысяч рублей административного штрафа и 28 тысяч рублей исполнительского сбора.

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