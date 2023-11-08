Компанию в Павловском Посаде оштрафовали за незаконную перевозку строймусора

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«Нарушение было отслежено камерами фотофиксации на Носовихинском шоссе. Визуально груз самосвала определен как навал грунта. Электронный талон на данное транспортное средство не оформлялся», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Представители компании утверждали, что на самосвале перевозился строительный материал - обработанная асфальтобетонная крошка для дорожных работ, однако, суд подтвердил правоту Минэкологии, так как довод предприятия не был ничем подтвержден.

За нарушение компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей, однако, сумму удалось снизить, поскольку нарушение совершено впервые.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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